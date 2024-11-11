快訊

日本內閣總辭！石破茂「首相指名選舉」可望保位成功 新內閣晚間出爐

準備向川普交保護費？傳台灣考慮買神盾艦 F-35也在清單內

屏東民宅清晨火警！疑為救貓 男逃出後又進火場不幸罹難

惠譽信評：台灣再生能源的推進 面臨融資挑戰

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台灣的離岸風電開發商正面臨融資挑戰。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
台灣的離岸風電開發商正面臨融資挑戰。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

惠譽信評表示，台灣的離岸風電開發商正面臨融資挑戰，而中小企業則難以實現再生能源目標。台灣政府似乎致力於解決這些問題，但措施的效力仍有待觀察。

惠譽預期，由於對再生能源的大力推動加上各行各業需求的上升，再加上再生能源的裝機時間延遲，再生能源將出現短缺。大部分新增綠電供應可能來自於離岸風電專案，彰顯私人資本投資的必要性。

鑒於企業承購人的信用狀況通常弱於國營企業台灣電力公司（AA/穩定），銀行擔心企業承購人的信用風險，從而令開發商在取得建設融資方面遭遇阻力。

中小企業在實現再生能源目標方面面臨重重障礙，而電力成本的持續攀升將為其帶來進一步阻力。它們通常缺乏足夠的信用評等，無法與再生能源發電商簽訂長期CPPA，並且發現從貿易公司購買的成本很高。

為降低這些風險並改善第三期離岸風電專案的融資前景，政府已經採取的措施包括提供保險以提高企業買方的信用品質，以及成立信評較高的電力貿易公司，作為發電廠與企業用戶之間的中介。儘管這些措施大有可為，但其成效尚未得到驗證。

再生能源 離岸風電

延伸閱讀

離岸風電3-2期行不行？簽約最後期限見真章 經部：「這幾家」會簽

歐司瑪科技「假綠能」吸金詐騙上億元 檢警搜索拘提6人到案

產業龍頭示警 變壓器缺很大

經部擬增訂太陽光電「強制拆除」條款並溯及既往 估影響上萬個案場

相關新聞

對台灣定見難改 謝金河：台積電若被打趴 川普只能看中國再偉大

美國總統當選人川普在大選中大獲全勝，財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「讓中國再偉大？還是美國再偉大？」一文，他表示，現在美...

SpaceX供應廠外移？ 經濟部：求證工廠未有遷出規劃

網傳SpaceX台廠供應鏈被要求遷出，經濟部表示，在第一時間即與關聯台廠聯繫，而業者表示為服務全球供應客戶，配合客製需求...

惠譽信評：台灣再生能源的推進 面臨融資挑戰

惠譽信評表示，台灣的離岸風電開發商正面臨融資挑戰，而中小企業則難以實現再生能源目標。台灣政府似乎致力於解決這些問題，但...

祕魯APEC年會登場 台美雙邊擬觸及貿易倡議後續談判

秘魯APEC年會今天揭幕，台灣將把握機會向CPTPP成員傳遞遵守高貿易標準決心，助入會案往前推進；隨著川普將重返白宮，台...

鼎泰豐華北經營權之爭的品牌授權 和一般加盟有何不同

台灣餐飲企業代表之一的鼎泰豐，在大陸華北的展店由北京恒泰豐取得品牌授權後負責營運，日前卻因股東糾紛而終止營業，之後鼎泰豐能否在華北起死回生，是否持續營業的關鍵，最終仍要看能否繼續取得鼎泰豐的持續授權。而品牌授權與一般加盟有何不同？

川普2.0來了！把握年底最後一波 AI仍是最重要趨勢

美國總統大選最終由川普勝出，聯準會則可望如市場預期降息一碼，不確定性逐漸退散，股市短期或有波動，然長期仍看好，政策一體兩面有受惠也有受害，AI仍是銳不可擋的最重要趨勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。