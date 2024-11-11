惠譽信評：台灣再生能源的推進 面臨融資挑戰

惠譽信評表示，台灣的離岸風電開發商正面臨融資挑戰，而中小企業則難以實現再生能源目標。台灣政府似乎致力於解決這些問題，但措施的效力仍有待觀察。

惠譽預期，由於對再生能源的大力推動加上各行各業需求的上升，再加上再生能源的裝機時間延遲，再生能源將出現短缺。大部分新增綠電供應可能來自於離岸風電專案，彰顯私人資本投資的必要性。

鑒於企業承購人的信用狀況通常弱於國營企業台灣電力公司（AA/穩定），銀行擔心企業承購人的信用風險，從而令開發商在取得建設融資方面遭遇阻力。

中小企業在實現再生能源目標方面面臨重重障礙，而電力成本的持續攀升將為其帶來進一步阻力。它們通常缺乏足夠的信用評等，無法與再生能源發電商簽訂長期CPPA，並且發現從貿易公司購買的成本很高。

為降低這些風險並改善第三期離岸風電專案的融資前景，政府已經採取的措施包括提供保險以提高企業買方的信用品質，以及成立信評較高的電力貿易公司，作為發電廠與企業用戶之間的中介。儘管這些措施大有可為，但其成效尚未得到驗證。