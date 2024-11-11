歐洲土耳其台商年度盛會 期許在國際更加閃耀

土耳其台商會長交接及歐洲台商聯合總會青商會議在伊斯坦堡舉行，駐土耳其代表黃志揚出席，新任會長林榮堂將自明年元月接任，期許讓台商會在國際舞台上更加閃耀。

黃志揚9日出席在伊斯坦堡（Istanbul）舉行的土耳其台灣商會會長交接典禮暨歐洲台灣商會聯合總會青商會理監事會議。

他表示政府將持續推動半導體、人工智慧等5大信賴產業，並透過行政院經濟外交工作小組協助台商拓展全球市場，駐處及駐伊斯坦堡台貿中心也會積極配合政府經貿政策提供服務。

黃志揚並讚揚台商會在土耳其強震期間展現的人道關懷精神與企業社會責任。表示駐處將持續協助台商拓展全球市場，深化台土經貿關係。

即將卸任的土耳其台商會長張家蘭將印信移交予新任會長林榮堂。林榮堂將自明年元月接任，期許在既有基礎上，讓土耳其台商會在國際舞台上更加閃耀。

另黃志揚在典禮上代表僑務委員會委員長徐佳青頒發土耳其僑務榮譽職聘書，聘期自民國113年1月1日至115年12月31日。受聘人員包括僑務諮詢委員馮芷玲、周如意，僑務顧問張家蘭、林榮堂及僑務促進委員黃美琦、胡光中等。

世界台商總會名譽總會長蔡國泰肯定土耳其台商會的貢獻，並期待歐洲台商組織在全球台商舞台發揮更重要角色。

出席會議者另包括歐洲台灣商會聯合總會總會長莊登翔、歐總名譽總會長林奇雋（法國）、李玉英（瑞典）、張語揚（德國）及歐總諮詢委員黎輝等重要歐洲台商代表。土耳其台商會理監事、僑務榮譽職要員，及長榮海運、陽明海運、東元電機等重要台商駐土國主管均踴躍出席，共襄盛舉。