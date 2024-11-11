祕魯APEC年會登場 台美雙邊擬觸及貿易倡議後續談判

秘魯APEC年會今天揭幕，台灣將把握機會向CPTPP成員傳遞遵守高貿易標準決心，助入會案往前推進；隨著川普將重返白宮，台美官員雙邊會談預料將觸及台美21世紀貿易倡議後續談判事宜。

CPTPP成員國共涵蓋約5億人口，國內生產毛額（GDP）合計占全球約13%，近年隨著世界貿易組織（WTO）多邊貿易談判功能消退，地緣政治催化下，2024亞太經濟合作會議（APEC）轉而成為國際領袖區域角力擂台。

今年中國國家主席習近平確定出席APEC年會，期間是否與美日兩國上演最後的「拜習會」和首次「習石會」（習近平與日本首相石破茂會晤）是全球關注焦點。

對於力爭加入CPTPP的台灣而言，APEC則是傳達符合高標準、遵守貿易秩序絕佳場合，行政院政委、經貿辦總談判代表楊珍妮表示，台灣已經準備好和CPTPP成員共同追求綠色經濟、包容成長和數位轉型，打造新時代的貿易規範。

行政院經貿辦也盼複製與加、英簽署雙邊經貿協議的成功經驗至更多CPTPP成員，並加強產業與技術合作、人員交流等實質經貿往來，為台灣入會創造更有利的條件。CPTPP已針對新入會案確立「奧克蘭三原則」，新成員欲加入CPTPP，必須符合協定高標準、遵循貿易承諾、由全體CPTPP成員共識決定。

至於其他雙邊會談議題，估涵蓋投資、供應鏈、氣候變遷、數位貿易等議題。此外，近年在地緣政治催化下，半導體韌性與國安幾乎劃上等號，可想而知，半導體必定蟬聯場邊熱門話題。

另一方面，美國總統大選結果出爐，由於川普一向反全球化，主張貿易保護主義，恐添未來4年台美雙邊經貿往來變數，台美21世紀貿易倡議後續談判料將成為台美會談重點之一。

除了官方交流，每一經濟體都會推派企業代表出席APEC，分享對當前經濟局勢的觀點。台灣3位APEC企業諮詢委員會（ABAC）代表，包括宏碁董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨及廣達電腦技術長張嘉淵。

3位皆來自科技產業，他們去年在舊金山APEC年會期間透露，明年將推動更多智慧解決方案，並著手制定亞太區域AI框架。