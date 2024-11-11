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對台灣定見難改 謝金河：台積電若被打趴 川普只能看中國再偉大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
川普在大選中大獲全勝，在全球無遠佛屆的影響力也無限加大。路透
川普在大選中大獲全勝，在全球無遠佛屆的影響力也無限加大。路透

美國總統當選人川普在大選中大獲全勝，財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「讓中國再偉大？還是美國再偉大？」一文，他表示，現在美國在半導體產業的大阿哥InTel市值只剩下台積電1成，南韓三星遠遠被台積電拋在後面，「川普需不需要台積電？這是最核心的問題。我們不必樂觀過頭，但也不必懷憂喪志」。

謝金河表示，川普勝選，在全球無遠弗屆的影響力也無限加大，像是川普公開表示不會讓前國務卿龐培歐、初選的對手海理入閣，或是要烏克蘭吞下被俄羅斯占領的克里米亞，或是認為台積電偷了美國技術，台灣要付保護費。這是川普的「定見」，就像對人的刻板印象，要扭轉這個刻板印象有一定的難度。

他說，台灣未來會有很多變數，不容太樂觀，必須如履薄冰面對。不過任何事務都有核心價值，也就是基本面。

「川普執政最核心的目標是讓美國再偉大，所謂的MGMA」。謝金河表示，回頭看川普在2016年當選總統時，全世界都看好中國，像投資家吉傑·羅傑斯就經常把「中國是21世紀最偉大國家」掛在嘴上，橋水基金創辦人雷·達利奧也說中國正贏得貿易戰。美國的華爾街投資專家，大多數人都看衰美國，看好中國。

謝金河表示，人流與金流決定美中兩國角力最後的勝負。同樣的，台灣經濟的榮枯也與人流和金流有關。這些年，為什麼台灣經濟比大家想像中好？是因為有台積電加上資金，人流的回流。

謝金河表示，接下來大家要去想的問題焦點是：美國需要台積電多？還是台積電需要美國多？最簡單的一個問題，如果台積電是中國的，美國會偉大？今天的晶圓代工成熟製程已經被中國打爛，如果台積電也被打趴，川普只有眼睜睜看著中國再偉大。

台積電 川普

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