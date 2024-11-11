風電3-2期五家有望簽約 經部將釋出國產化變更彈性

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
離岸風電示意圖。 聯合報系資料照片
離岸風電示意圖。 聯合報系資料照片

離岸風電區塊開發3-2期今（11）日為行政契約簽署最後期限。據經濟部了解，五家得標業者都將簽約。台灣、歐盟上周針對國產化議題達共識，經濟部將對3-2期釋出國產化變更彈性，也將納入行政契約附件，對開發商釋出善意。經濟部盼能確保3-2期2.7GW（百萬瓩）的容量能如期進行。

產業發展署亦明確化3-2期三種樣態，開發商可主張責任不在業者，在如期併網前提下，可申請變更國產化。

另據了解，3-2期離岸風電開發商也向經濟部提出各項困難，包括：電網韌性規費、購買備用容量費用、履約保證金等，都希望放寬可分期或延後繳付。經濟部表示，未遞件申請視同棄權，「要進來，才能協助」。業界解讀，經濟部表達願意協助的誠意。

經濟部今年7月9日公布離岸風電3-2期選商排序，並於8月5日公告得標廠商獲配開發容量，包含森崴集團又德、風睿（SRE）海廣、CIP渢妙二號、科里歐（Corio）海鼎一、德能英華威集團德帥。

3-2期得標廠商是否於今日送出行政契約，各界關注。

就經濟部掌握，五家得標業者都會簽行政契約，官員說，不簽就等於前功盡棄，讓出風場；至於3-3期，現在何時要開標是未定之天。

經濟部 離岸風電

延伸閱讀

3-2期國產化有變更彈性 經部：開發商不可國產化為由延後併網

離岸風電3-2期行不行？簽約最後期限見真章 經部：「這幾家」會簽

風電變更計畫 仍禁用大陸零件

郭智輝槓上雲豹！網猜「綠營準備整頓吸血鬼」：背後有大人不爽

相關新聞

風電3-2期五家有望簽約 經部將釋出國產化變更彈性

離岸風電區塊開發3-2期今（11）日為行政契約簽署最後期限。據經濟部了解，五家得標業者都將簽約。台灣、歐盟上周針對國產化...

川普大勝 法人：政治不確定性已轉變為政策不確定性

川普再度贏得美國總統大選，安盛投資管理指出，警惕投資者不要輕率地假設川普新政府這次也不會兌現競選承諾，而政治不確定性已轉...

3-2期國產化有變更彈性 經部：開發商不可國產化為由延後併網

我離岸風電區塊開發3-2期國產化，是台歐盟協商範疇。經濟部已向歐盟承諾，將會在3-2期釋出申請變更產業關聯性計畫（IRP...

離岸風電3-2期行不行？簽約最後期限見真章 經部：「這幾家」會簽

經濟部主導離岸風電區塊開發3-2期11日為行政契約簽署最後期限。根據經濟部了解，五家得標業者將會簽行政契約。台歐盟針對國...

加油等等！中油宣布明起汽、柴油各調降0.4元

台灣中油公司宣布， 自明（11）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.4元、...

奠定我國環境教育領先地位 全球環境教育夥伴十周年

我國環境部與美國環保署共同發起之「全球環境教育夥伴計畫(GEEP)」，於11月4日至11月9日於美國賓夕法尼亞州匹茲堡市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。