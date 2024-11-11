風電3-2期五家有望簽約 經部將釋出國產化變更彈性

離岸風電區塊開發3-2期今（11）日為行政契約簽署最後期限。據經濟部了解，五家得標業者都將簽約。台灣、歐盟上周針對國產化議題達共識，經濟部將對3-2期釋出國產化變更彈性，也將納入行政契約附件，對開發商釋出善意。經濟部盼能確保3-2期2.7GW（百萬瓩）的容量能如期進行。

產業發展署亦明確化3-2期三種樣態，開發商可主張責任不在業者，在如期併網前提下，可申請變更國產化。

另據了解，3-2期離岸風電開發商也向經濟部提出各項困難，包括：電網韌性規費、購買備用容量費用、履約保證金等，都希望放寬可分期或延後繳付。經濟部表示，未遞件申請視同棄權，「要進來，才能協助」。業界解讀，經濟部表達願意協助的誠意。

經濟部今年7月9日公布離岸風電3-2期選商排序，並於8月5日公告得標廠商獲配開發容量，包含森崴集團又德、風睿（SRE）海廣、CIP渢妙二號、科里歐（Corio）海鼎一、德能英華威集團德帥。

3-2期得標廠商是否於今日送出行政契約，各界關注。

就經濟部掌握，五家得標業者都會簽行政契約，官員說，不簽就等於前功盡棄，讓出風場；至於3-3期，現在何時要開標是未定之天。