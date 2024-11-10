川普大勝 法人：政治不確定性已轉變為政策不確定性

川普再度贏得美國總統大選，安盛投資管理指出，警惕投資者不要輕率地假設川普新政府這次也不會兌現競選承諾，而政治不確定性已轉變為政策不確定性；此外，川普提出的經濟措施可能在未來數年推高通膨，令人憂慮2026年的經濟成長將減緩，因此這將緊縮美國聯準會（FED）寬鬆政策的空間，預測聯準會將於明年3月將利率暫時維持在4.25%。

安盛投資管理宏觀研究主管David Page指出，美國前景的不確定性目前已由政治不確定性，轉變為政策不確定性。競選期間，川普已表明他在第二個任期內關注的議題，從經濟角度看，這些政策主要集中在關稅、移民、財政寬鬆和放寬限制。

David Page說，根據經驗，投資人可以自我安慰的理由是在川普的第一個任期，這些議題大多數只是討論，但沒有實現，至少沒有達到他原本承諾的程度，第二個任期理應可作類似假設。然而，川普首個任期的挫敗，主要反映他對國家機器缺乏經驗。我們質疑川普會否真的向全球徵收10%關稅，並向中國徵收60%關稅；他會否驅逐美國境內超過800萬無證移民？我們也質疑共和黨政府會否全面實施川普的財政寬鬆政策。但我們相信，川普在2025年將率先朝著所有這些方向邁進，為美國經濟前景帶來重要影響。

假設川普的政策在2026年得到廣泛實施，預期2026年的成長將面對重大阻力。David Page指出，通膨上升將限制聯準會的寬鬆政策空間。雖然預期聯準會在11月和12月將接連降息0.25%至4.5%，但預期之後在明年3月只會再降息一次至4.25%。然而，我們確實看到成長顯著放緩的風險，聯準會或許會在2026年再次恢復降息。

除這些經濟措施外，David Page表示，亦需留意一些地緣政治動態對金融市場和經濟前景的影響。川普多次表示，他可在上任第一日便解決俄烏衝突，他可能透過取消軍事援助，迫使烏克蘭達成和解，這或許會對未來的歐洲安全發展產生影響，並打擊歐洲國防支出和公共財政。

此外，不論措施力度，川普顯然將再次加劇與中國的貿易緊張局勢，影響本來已見脆弱的經濟前景。David Page說，中國當局正召開政策會議，以期確定及宣布一系列新刺激措施，這在某程度上需顧及美國政策的新方向。但這或會進一步加劇近年漸見改善的地緣緊張政局。最後，目前中東局勢平衡脆弱。近年地緣政局緊張一直不穩，川普表示他可以顯著改變這種平衡，我們不知道地緣政治平衡其後將在哪裡回穩，但相關風險會影響金融市場氣氛。