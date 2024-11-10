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3-2期國產化有變更彈性…經部：開發商不可以國產化為由延後併網

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

我離岸風電區塊開發3-2期國產化，是台歐盟協商範疇。經濟部已向歐盟承諾，將會在3-2期釋出申請變更產業關聯性計畫（IRP）的彈性。經濟部產業發展署亦明確化3-2期國產化不可歸責三樣態，只要是在如期併網前提下，符合這三樣態，開發商可提出申請變更IRP計畫。

經濟部產業發展署表示，3-2期申請IRP變更是採「通案原則、個案審查」。產發署明確化國產化不可歸責三樣態包括：國產化品質經輔導改善仍無法達標、國產化的數量及交貨期無法配合併網期程、以及國產化交貨條件（包括採購價格在內）不合理等。

官員表示，開發商提出申請IRP變更，產發署將會審查是否不可歸責及其變更是否合理。若屬實，將同意開放進口。惟仍禁止從中國大陸進口替代。官員說，目前僅實驗性等特殊狀況、且需專案許可才會同意自中國大陸進口。

3-2期風場預計2028、2029年完工商轉，官員強調，因經濟部已對3-2期國產化釋出彈性，未來廠商不能再用國產化因素當作3-2期延遲完工理由。若為國產化以外因素導致延期完工，須按合約需罰款，但業者可個案提出展延申請，由經濟部個案審查是否屬於「不可抗力、不可歸責」（如疫情、天災）因素。

經濟部

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