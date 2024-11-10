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離岸風電3-2期行不行？簽約最後期限見真章 經濟部：「這幾家」會簽

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部主導離岸風電區塊開發3-2期11日為行政契約簽署最後期限。根據經濟部了解，五家得標業者將會簽行政契約。台歐盟針對國產化議題，趕在上周五達成共識，亦即經濟部將會對3-2期釋出國產化變更的彈性，也將納入行政契約附件，此舉也對開發商釋出善意。經濟部盼能確保3-2期2.7GW的容量能如期進行。

另據了解，3-2期離岸風電開發商也向經濟部提出各項困難，包括：電網韌性規費，購買備用容量費用，甚至履約保證金等，都希望放寬可分期或延後繳付。經濟部表示，未遞件申請視同棄權，「要進來，才能協助」。業界解讀，經濟部表達願意協助的誠意。

經濟部已於7月9日公布離岸風電區塊開發3-2期選商排序，並於8月5日公告得標廠商獲分配的開發容量。3-2期得標廠商及風場為：森崴集團又德、風睿（SRE）海廣、CIP渢妙二號、科里歐（Corio）海鼎一，及德能英華威集團的德帥風場。3-2期得標廠商是否於今日送出行政契約，各界關注。

目前全球風電開發成本大增，而國內企業對於CPPA價格仍觀望，加上歐盟因國產化議題狀告歐盟，致經濟部對歐盟承諾，3-3期將不會有強性制國產化，一度導致市場觀望氣氛濃厚。先前也有多家業者向經濟部表達盼延後簽署行政契約。

不過，經濟部次長連錦漳於10月底約見五家得標業者，傳達簽署行政契約的日期將不再展延，但對於相關行政配套措施，則會盡量協助。據轉述，就是要先簽約，才有後面協助事項。再加上，台歐盟協商達成共識，情勢愈發明朗。

就經濟部掌握，五家得標業者都會簽行政契約，官員說，不簽就等於前功盡棄，讓出風場；至於3-3期，現在何時要開標是未定之天。

歐盟 經濟部 離岸風電

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