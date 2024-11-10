台塑石化：11日起汽柴油各降0.4元

台塑石化公司今天表示，國際油價上漲，但考量國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自11日凌晨1時起，汽、柴油批售價格每公升各調降新台幣0.4元，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑油價調整後，加盟加油站參考零售價為92無鉛汽油每公升28.4元、95+無鉛汽油每公升29.9元、98無鉛汽油每公升31.9元、超級柴油每公升26.6元。

台塑石化表示，受到石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）決定延後至明年1月開始增產，以及美國墨西哥灣產油設施因颶風侵襲而關閉等因素影響，促使國際油價上漲。

考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，台塑石化決定自11月11日凌晨1時開始，調降汽油、柴油批售價格每公升0.4元，市場零售價格由加油站自行決定。