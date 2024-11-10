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奠定我國環境教育領先地位 全球環境教育夥伴十周年

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
全球環境教育夥伴計畫（GEEP）顧問合影。圖／環境部提供
全球環境教育夥伴計畫（GEEP）顧問合影。圖／環境部提供

我國環境部與美國環保署共同發起之「全球環境教育夥伴計畫(GEEP)」，於11月4日至11月9日於美國賓夕法尼亞州匹茲堡市召開「2024年全球環境教育夥伴顧問團會議」，由環境部環境保護司吳鈴筑簡任視察率團前往美國，回顧這10年環境教育推動的成果，已串聯全球環境教育相互學習的完整網絡，成立GEEP亞太中心及非洲中心等，奠定我國環境教育的領先地位。

本次會議除環境部外，同行包括我國第3屆環保青年領袖「環境領袖獎」得主李若慈及「環境倡議獎」得主陳佳萱，以及2位國內專家張子超教授及Re-Think黃之揚共同創辦人擔任顧問共同與會。總計本次與會專家顧問分別匯集來自奈及利亞、牙買加、紐西蘭、斯洛伐克、瓜地馬拉、英國（北愛爾蘭）、印度、澳洲、俄羅斯、肯亞、波札那、馬拉威、模里西斯、墨西哥、丹麥、奧地利、加拿大、美國以及我國等19個國家。

2024年是全球環境教育夥伴成立10周年，也在今年新增加了10名來自不同國家及環境教育領域的顧問。吳鈴筑簡任視察在會中表達並肯定美國環保署及國際合作夥伴這10年來的努力與貢獻，會議期間除加強維繫與各國顧問的關係外，更針對GEEP過去在環境教育的重要經驗進行檢討，以強化未來推動全球及各國的環境教育策略、探討全球生態系復育等環境議題，深化各地區的環境教育工作。

我國環境部與美國環保署自2014年起共同推動國際環境夥伴計畫，透過此項GEEP專案的推廣與合作，使臺灣能與世界各國奠定深厚夥伴關係，並透過交流會議汲取他國經驗，也分享我國的環境教育成果。

環保 美國

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