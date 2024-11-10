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Fed降息不受美大選結果影響 台銀估金價挑戰2900美元

中央社／ 台北10日電
台灣銀行指出，市場認為Fed年底前還有降息空間，提供金價支撐力道，若突破每盎司2790美元歷史高點，將有望挑戰2900美元大關。（路透）
台灣銀行指出，市場認為Fed年底前還有降息空間，提供金價支撐力道，若突破每盎司2790美元歷史高點，將有望挑戰2900美元大關。（路透）

川普將再度入主白宮，國際政經局勢添變數，但聯準會（Fed）7日如預期降息1碼，並表示美國大選結果短期不會影響貨幣政策。台灣銀行指出，市場認為Fed年底前還有降息空間，提供金價支撐力道，若突破每盎司2790美元歷史高點，將有望挑戰2900美元大關。

今年以來國際現貨金價在中東地緣政治風險升溫、Fed啟動降息循環及美國大選變數之下，呈現震盪上漲創新高走勢，在10月31日寫下2790.15美元的歷史新高價位。

不過，美國大選由共和黨總統候選人川普（DonaldTrump）勝出後，引發市場對明年Fed降息疑慮，台銀貴金屬部指出，金市賣壓持續出籠，迫使金價7日最低跌至2643.30美元。

隨美元指數跌回到105之下，美債殖利率也回吐美國大選後部分漲幅，激勵金價彈回至2686美元，台銀貴金屬部表示，Fed在7日稍晚宣布降息1碼（0.25個百分點），符合市場預期，且會後Fed主席鮑爾（JeromePowell）表示，美國大選結果短期內不會對貨幣政策產生影響，金價聞訊續漲，突破2700美元。

展望後市，台銀貴金屬部分析，市場預期Fed年底前仍有降息空間，可望提供金價支撐力道，如果金價突破10月31日所創的2790美元高點，將有機會向上挑戰2900美元整數價位。

台銀貴金屬部表示，投資人需留意，當前金價已相當程度上反映美國降息、總統大選及風險預期；川普未來的政策方向仍為不確定因子，若美國經濟表現持續強韌或通膨死灰復燃，Fed降息未如市場預期，又或地緣政治衝突緩解，都可能將引發金市賣壓，出現波段漲多拉回的修正走勢，若金價跌破2700美元整數價位，可能回測60日均線約2600美元，尋求支撐。

台銀貴金屬部指出，金價長線維持多頭走勢，下檔空間應有限，建議投資人可持續觀察Fed動向、地緣政治發展、美國大選後政策變化，及每月公布的重要經濟數據，依投資屬性為積極、穩健或保守型，採不同幣別分批布局，買入黃金撲滿、黃金存摺、實體小金條或金幣，配置黃金的部位，平衡資產風險及收益。

Fed 美國大選 金價

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