薪資揭露 成效不彰 上路6年開罰率僅12.5%

行政院日前召開「經濟發展委員會第二次會議」，針對低薪問題提出了八大創新對策，其中包括研議修正「就業服務法」的薪資揭露門檻，從現行的四萬提高至五萬元，勞動部預計明年初提出修法草案，調高門檻後，估可涵蓋九成的初任人員職缺。不過，勞動部根據統計，薪資揭露上路六年來，總計受理四四○件民眾檢舉案、開罰五十五件，開罰率僅百分之十二點五。

月薪3.1萬低薪族 年齡M型化

另一方面，勞動部長何佩珊日前表示，低薪門檻為月薪三點一萬元，並指目前全台符合該標準的人數為一百二十萬人。如果根據勞保投保資料，發現三萬一千八百元以下投保人數高達四百三十萬人，且統計發現年齡層呈M型化：若將部分工時同時計入，每月收入低於三萬元的人中，二十至二十四歲及最老的六十五歲以上受僱就業者，近半數收入都低於三萬元。

低薪行業集中零售、住宿餐飲

其中，低薪行業集中在批發零售業、住宿餐飲兩大行業，低薪就業者超過六十萬人、占百分之三十四，其中住宿及餐飲業更是每兩人就有一人薪資低於三萬元。從事保全、清潔的支援服務業，也有百分之三十七點四四薪資不到三萬元。

勞動部二○一八年底修訂就業服務法，明定徵才薪資未超過四萬元，必須揭示薪資範圍，不可再寫面議。

勞動部勞動力發展署就業服務組長吳淑瑛表示，這次修法是以一一二年初任人員平均薪資三萬五千元計算，一點四八倍為五萬一八○○元，再加上先前有立委提案應以最低工資一點七五倍計算，最後綜整訂為五萬元，可涵蓋的職缺範圍擴大到九成。

提高揭露門檻 學者：難解低薪

但專家有不同看法，認為此措施有局限。台大國發所副教授辛炳隆說，政府不要把提高揭露薪資當成解決低薪唯一的政策目標，如此一定力有未逮，該把重心放在長期措施，也就是讓低薪族降低生活負擔，如果有些工作確實低薪無法逆轉，至少生活可以過得去，減少低所得的開銷才是政府應努力的方向。

全部揭露 讓求職者有比較權利

文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻則主張不應設門檻，而是全部揭露讓求職者有比較的權利。且應要求雇主公布類別化的薪資資訊。例如，歐洲主要為解決男女薪資不公，要求公布七種類別的男女薪資範圍，例如男性最低百分之十，與女性後百分之二十五的平均薪資與薪資中位數，如果女性最後百分之二十五比男性最低百分之十薪資還差，員工就可由企業工會陪同申訴。