觀察站／跨部會多管齊下 才能真正解決低薪

最低工資連九年調升，大多數勞工卻無感，甚至擔憂薪水快被最低工資追上。為解決低薪問題，行政院經濟發展委員會日前提出八項創新對策，其中勞動部擬在明年修法提高徵才薪資揭露門檻，然而薪資揭露上路近六年，低薪始終未解，反倒是貧富差距愈發擴大，可見問題不出在於徵才的薪資揭露，稅賦改革、降低通膨、穩定物價，跨部會齊心齊力，才可能讓民眾「薪情」有感。

最低工資目的是為了維持邊際勞工基本生活，但對於薪水在最低工資以上的大多數勞工而言，得在自由市場經濟上載浮載沉，不但要被老闆秤斤論兩，貶低員工不思長進，提升自我價值才拿得起符合身價的薪水，或被老闆情緒勒索，以社會責任不能以金錢估價為由，要求員工埋首苦幹。

我國就業服務法目前只限定招募時的薪資揭露，更加設了揭露門檻，其立法目的是為了促進薪資資訊透明化，讓就業市場勞雇雙方資訊對稱，不過政策上路以來，檢舉案雖多，實際開罰成案率卻僅一成多，凸顯勞工舉證之困難，更遑論人力銀行徵才常可見薪資範圍超大的資訊，例如三萬至七萬，又或是面談時才得知要加上獎金等，才能達到超過四萬元以上薪資，上有政策下有對策之下，難怪薪資揭露門檻對於解決低薪的成效有限。

更何況就算提高到五萬，隨著物價上調，往後可能也必須逐年上修門檻，因此才有學者建議應取消門檻，且不分求職、在職階段都該薪資透明。但如果只想靠揭露薪資來改善低薪，從學界到工商界都持保留態度，更遑論從政策實施五年多下來，並沒有改善低薪情況，要把薪資透明當成低薪解方，如果不是太傻就是太天真。

別忘了，薪資揭露只是讓勞工掌握資訊，擁有選擇權，能不能加薪，仍端看老闆臉色，要改善低薪也有經濟部、金管會、財政部的工作，要創造中小微企業獲利及加薪能力、研議相關優惠措施，也要求上市櫃公司固定提撥一定盈餘給員工，稅法和再分配制度也應作出改革，政府各部門政策多管齊下，才能真正解決低薪問題。