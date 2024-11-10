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薪資透明化／勞團建議 應全揭露
勞動部擬修法，將徵才薪資揭露門檻提高，勞團認為是好事，但勞陣秘書長孫友聯建議「不妨就大膽取消門檻」，不分薪資高低，在刊登徵才資訊時全部都該揭露，才是更積極的作法。
孫友聯說，當勞工明確知道應徵職缺的薪資範圍，面試時才不會白跑一趟，可節省尋職的時間成本，雇主也可以找到符合需求的人才，對勞資雙方都好，建議勞動部不妨大膽一點，直接讓所有薪資都透明，取消揭露門檻，更能立竿見影。
他強調，薪資透明化是國際趨勢，台灣沒有像歐洲一樣強而有力的工會，可以去跟資方協商薪資，徵才薪資揭露只是薪資透明化的第一步，不只求職，就業階段也應該揭露，才能推翻雇主片面決定員工薪水的局面，有助勞工合理分配經濟發展果實。
孫友聯說，長期而言，應進一步訂立薪資透明專法，規範一定規模以上企業提供企業內相同職位的平均薪資或中位數等，現在也可要求上市上櫃公司揭露薪資級距等資訊。
全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢認為，拿掉揭露門檻是好事，就薪資透明角度來看，全體適用才有實益，且對高薪職缺沒差，只有低薪職缺才想會藏。
不過，韓仕賢也說，對於本來就是低薪的餐飲服務業，光是揭露徵才薪資，恐怕還是無法明顯提升該行業的薪資水準。
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