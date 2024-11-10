低薪辛酸／住新北月薪2萬9 看不到未來

低薪族辛酸誰知曉？新北某公所女雇員月領最低薪資二萬九千元，生活苦撐看不到未來。新竹月入六萬元的公務員，收入被房貸吃掉大半，在竹科新「貴」的物價水準，身邊的同事能調動的都調到中南部去了，她調不走，只好省吃儉用度日。

新北某公所女雇員月領不到三萬元，想在雙北安身立命很難，公所媒合月租一千的房子，隨著年紀增加，不知能住多久？她說北上打拚廿多年，缺乏專業能力，又不適應民間工作，只能撐到撐不下去為止。

卅歲黃姓上班族當初北上求學，知名科大畢業，目前月領三萬四，加上獎金共四萬元，「薪」情看似不差，但扣掉每月萬元房租，加上生活費、伙食費，逼得她成為「月光族」。黃女說，長輩有經濟能力，暫時不必給孝親費，收支維持在恐怖平衡。

新竹公務員薦任八職等的周媽媽，月薪六萬多元。她說，在中南部很好過生活，在新竹卻很辛苦；每個便當要一一○元，孩子教育開銷驚人，像暑假兩個孩子沒人顧，送夏令營每周八千元，光是暑假的夏令營和安親班等費用就得花掉兩個月薪水。

周媽媽說，每月要繳房貸三萬二，新竹沒捷運，只能自己開車或與社區包車接送，每人每趟得二百元，「要不是嫁給工程師，根本負擔不起」；許多同事已調去中南部，不然也是在看「事求人」，尋找安身之處。

六十多歲的田姓男子退休後在小吃店兼職，目前月薪二萬八。他說自己廿多歲時，月薪四萬五，不到卅歲就存錢在市區買下三房二廳、廿八坪公寓，當時總價才一三○萬元，現在同坪數、地段的房子已漲到三千多萬，直呼「現在年輕人怎買得起？」

田先生說，兼職月薪，加上退休金存款二七四萬元，沒房貸、房租壓力，生活還過得去；如果是無殼年輕人，又不是竹科工程師，生活會很辛苦，不生小孩要月薪六萬才能活，也根本買不起房子。