聽新聞
0:00 / 0:00

低薪辛酸／住新北月薪2萬9 看不到未來

聯合報／ 記者葉德正黃羿馨／連線報導

低薪族辛酸誰知曉？新北某公所女雇員月領最低薪資二萬九千元，生活苦撐看不到未來。新竹月入六萬元的公務員，收入被房貸吃掉大半，在竹科新「貴」的物價水準，身邊的同事能調動的都調到中南部去了，她調不走，只好省吃儉用度日。

新北某公所女雇員月領不到三萬元，想在雙北安身立命很難，公所媒合月租一千的房子，隨著年紀增加，不知能住多久？她說北上打拚廿多年，缺乏專業能力，又不適應民間工作，只能撐到撐不下去為止。

卅歲黃姓上班族當初北上求學，知名科大畢業，目前月領三萬四，加上獎金共四萬元，「薪」情看似不差，但扣掉每月萬元房租，加上生活費、伙食費，逼得她成為「月光族」。黃女說，長輩有經濟能力，暫時不必給孝親費，收支維持在恐怖平衡。

新竹公務員薦任八職等的周媽媽，月薪六萬多元。她說，在中南部很好過生活，在新竹卻很辛苦；每個便當要一一○元，孩子教育開銷驚人，像暑假兩個孩子沒人顧，送夏令營每周八千元，光是暑假的夏令營和安親班等費用就得花掉兩個月薪水。

周媽媽說，每月要繳房貸三萬二，新竹沒捷運，只能自己開車或與社區包車接送，每人每趟得二百元，「要不是嫁給工程師，根本負擔不起」；許多同事已調去中南部，不然也是在看「事求人」，尋找安身之處。

六十多歲的田姓男子退休後在小吃店兼職，目前月薪二萬八。他說自己廿多歲時，月薪四萬五，不到卅歲就存錢在市區買下三房二廳、廿八坪公寓，當時總價才一三○萬元，現在同坪數、地段的房子已漲到三千多萬，直呼「現在年輕人怎買得起？」

田先生說，兼職月薪，加上退休金存款二七四萬元，沒房貸、房租壓力，生活還過得去；如果是無殼年輕人，又不是竹科工程師，生活會很辛苦，不生小孩要月薪六萬才能活，也根本買不起房子。

房子 新竹 月薪

延伸閱讀

新北4座抽水站開放體驗防汛守門員 與科技教育最佳結合先例

捷運板南線持刀攻擊事件後 新北捷運警察加強巡邏

捷運再傳傷人 新北捷：巡邏頻率每班1次增為2次

失蹤20年才團圓 新北警用DNA助桃園老翁落葉歸根

相關新聞

薪資揭露 成效不彰 上路6年開罰率僅12.5%

行政院日前召開「經濟發展委員會第二次會議」，針對低薪問題提出了八大創新對策，其中包括研議修正「就業服務法」的薪資揭露門檻...

低薪辛酸／住新北月薪2萬9 看不到未來

低薪族辛酸誰知曉？新北某公所女雇員月領最低薪資二萬九千元，生活苦撐看不到未來。新竹月入六萬元的公務員，收入被房貸吃掉大半...

薪資透明化／勞團建議 應全揭露

勞動部擬修法，將徵才薪資揭露門檻提高，勞團認為是好事，但勞陣秘書長孫友聯建議「不妨就大膽取消門檻」，不分薪資高低，在刊登...

提高薪資揭露 人力銀行：改善低薪效果恐有限

勞動部明年啟動修法，放大薪資揭露範圍，每月經常性薪資未達五萬元，均須公開薪資範圍，勞動部希望以此保障初任人員的薪資議價能...

觀察站／跨部會多管齊下 才能真正解決低薪

最低工資連九年調升，大多數勞工卻無感，甚至擔憂薪水快被最低工資追上。為解決低薪問題，行政院經濟發展委員會日前提出八項創新...

卓揆3指示台中「換氣減煤」 台電全力執行：穩定供電不宜淪政治秀場

針對行政院卓榮泰院長8日視察台中電廠，除了聽取台電提出二期燃氣計劃上線後的減煤規劃，並做出三項指示，台電指出，包括提早完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。