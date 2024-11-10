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拉高薪資 商總：應幫勞工培養新專長

經濟日報／ 記者鍾張涵林海／台北報導

行政院日前召開「經濟發展委員會第二次會議」，針對解決低薪問題，薪資透明化是推動項目之一，其中包括研議修正「就業服務法」薪資揭露門檻，從現行的4萬元提升至5萬元。但商總理事長許舒博則認為，此舉對提升薪資完全沒有幫助。

工商團體質疑，政府每回都是「頭痛醫頭」、「腳痛醫腳」，認為國人薪資低就要求企業加薪、或宣布連年調漲最低工資，全然沒料到接連加薪衝擊台灣企業經營成本，也缺乏長期經營續航力；又或者推出「薪資透明化」，卻不從根源鼓勵勞工自己提升自我附加價值、創造高薪條件。許舒博就說，真的要拉高薪資，勞動部就應該要幫勞工培養第二甚至第三專長。

三三會理事長林伯豐則建議，政府的最低工資審議會研究小組應增加工商業界代表，針對基本工資調漲後對產業別影響進行研究。

加薪 薪資 許舒博

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