聽新聞
0:00 / 0:00
拉高薪資 商總：應幫勞工培養新專長
行政院日前召開「經濟發展委員會第二次會議」，針對解決低薪問題，薪資透明化是推動項目之一，其中包括研議修正「就業服務法」薪資揭露門檻，從現行的4萬元提升至5萬元。但商總理事長許舒博則認為，此舉對提升薪資完全沒有幫助。
工商團體質疑，政府每回都是「頭痛醫頭」、「腳痛醫腳」，認為國人薪資低就要求企業加薪、或宣布連年調漲最低工資，全然沒料到接連加薪衝擊台灣企業經營成本，也缺乏長期經營續航力；又或者推出「薪資透明化」，卻不從根源鼓勵勞工自己提升自我附加價值、創造高薪條件。許舒博就說，真的要拉高薪資，勞動部就應該要幫勞工培養第二甚至第三專長。
三三會理事長林伯豐則建議，政府的最低工資審議會研究小組應增加工商業界代表，針對基本工資調漲後對產業別影響進行研究。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言