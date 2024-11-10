提高薪資揭露 人力銀行：改善低薪效果恐有限

勞動部明年啟動修法，放大薪資揭露範圍，每月經常性薪資未達五萬元，均須公開薪資範圍，勞動部希望以此保障初任人員的薪資議價能力。人力銀行認為，擴大揭露薪資的範圍對於改善低薪、提高薪資議價能力，很難有多大幫助，求職的產業類別、公司規模、職務內容，以及自身競爭力，才是決定薪資的關鍵。

一○四人力銀行公共事務部協理張雅惠指出，低薪並非有無揭露薪資所造成的，揭露薪資只是技術性的問題，求職網站系統修改即可解決，現行規定薪資四萬元以下必須揭露薪資數字，但實施多年，低薪問題仍然存在，若揭露薪資提高到五萬元，囊括更多職缺，低薪改善效果恐怕也有限。

不過，願意揭露薪資的公司應獲獎勵。張雅惠表示，針對有揭露薪資的公司，依演算法，職缺的曝光排序會在比較前面，讓求職者可優先看到，以鼓勵企業真心揭露薪資；還有另一項意義就是減少企業與求職者對薪資的認知落差。

張雅惠認為，讓自己成為被高度需要、被取代難度高的人才，是提高薪資談判籌碼的條件，這與產業類別、公司規模、職務內容，以及自身的競爭力四項條件有關，符合愈多條件，愈有機會獲得高薪。

張雅惠提醒，企業經營「雇主品牌」留才引才也包含提供相對應的薪資，若本質高薪的人才進入低薪環境，人才會用腳投票，良禽擇木而棲。

工商界也持保留態度，商總理事長許舒博則認為，此舉對提升薪資完全沒有幫助。許舒博就說，若以五萬元作為標準，那工作獎金、年終獎金等收入，要不要包含在裡面，五萬元是看月薪還是用年薪去平均？「中間有太多文章可以做」，絕對不是拉高薪資的辦法。他說，真的要拉高薪資，勞動部就應該要幫勞工培養第二甚至第三專長。

三三會理事長林伯豐則建議，政府的最低工資審議會研究小組應增加工商業界代表，針對基本工資調漲後對產業別影響及月薪、時薪之間的影響，進行研究，以提供最低工資審議會作為參考。

林伯豐也說，政府也應對持續加薪分紅的企業給予獎勵補助，才能創造產業發展和薪資提高的正向循環。