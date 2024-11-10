徵才薪資揭露門檻調至5萬 涵蓋九成職缺範圍

行政院日前召開「經濟發展委員會第二次會議」，針對低薪問題提出八大創新對策，其中包括研議修正「就業服務法」薪資揭露門檻，從現行4萬提高至5萬元，勞動部預計明年初提出修法草案，調高門檻後，估可涵蓋九成初任人員職缺。

另一方面，勞動部長何佩珊日前表示，低薪門檻為月薪3.1萬元，並指目前全台符合該標準人數為120萬人。不過如果根據勞保投保資料，發現3萬1,800元以下投保人數高達430萬人，且統計發現年齡層呈Ｍ型化：若將部分工時同時計入，每月收入低於3萬元的人中，20至24歲及最老的65歲以上受雇就業者，近半數收入都低於3萬元。

其中低薪行業集中在批發零售、住宿餐飲兩大行業，低薪就業者超過60萬人、占34%，其中住宿及餐飲業更是每兩人就有一人薪資低於3萬元。從事保全、清潔的支援服務業，也有37.44%薪資不到3萬元。

低薪族群年齡分布 圖／經濟日報提供

勞動部勞動力發展署就業服務組長吳淑瑛表示，這次修法是以2023年初任人員平均薪資3.5萬計算，1.48倍為5萬1,800元，加上先前有立委提案應以最低工資1.75倍計算，最後綜整訂為5萬元，可涵蓋職缺範圍擴大到九成。揭露區間則維持5,000元。

但專家學者對此有不同看法，認為此措施有其局限性。台大國發所副教授辛炳隆說，台灣是自由經濟，政府不要把提高揭露薪資當成解決低薪唯一政策目標，該把重心放在長期措施，也就是讓低薪族降低生活負擔。

文化大學勞工關係學系教授李健鴻主張不應設門檻，而是全部揭露讓求職者有比較權。且應要求雇主公布類別化薪資資訊。

據勞動部統計，六年來總計受理440件民眾檢舉案、開罰55件，開罰率僅12.5%。