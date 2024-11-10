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台灣168／央行上調國人累積結匯金額

經濟日報／ 本報訊
中央銀行（本報系資料庫）
中央銀行（本報系資料庫）

中央銀行宣布，調整國人每年累積結匯金額，其中團體、個人由現行500萬美元提高至1,000萬美元，公司、行號由5,000萬美元提高至1億美元，並自11月1日起實施，為暌違32年後再度調整。

個人、企業還款能力轉強

國內景氣熱絡、股市高點震盪，個人與企業還款能力轉強。央行公布9月存款不足退票張數共計3,681張，占票據交換張數的比率為0.07%，較8月略減0.01個百分點；存款不足退票金額26億元，占票據交換金額比率為0.22% ，為三個月新低，較8月減少0.03個百分點。

中經院上修今年經濟成長率

中華經濟研究院公布最新經濟預測，在內需、外貿雙引擎帶動下，預測今年經濟成長為3.96%，較7月預測的3.81%，上修0.15個百分點，經濟成長模式為內外皆溫。另，中經院也首估2025年經濟成長約為3.03%，雖較今年走緩，但仍在3%以上。

今年開徵地價稅額年增7.03%

今年地價稅自11月1日開徵，民眾需於12月2日前繳納。（本報系資料庫）
今年地價稅自11月1日開徵，民眾需於12月2日前繳納。（本報系資料庫）

今年地價稅自11月1日開徵，民眾需於12月2日前繳納，全國開徵戶數約912萬戶、年增1.98%，稅額新台幣996億元、年增7.03%，主因今年適逢公告地價調整年度，全國平均調漲5.78%。

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