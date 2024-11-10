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每周一勢／礦產品出口規模占比逐年萎縮

經濟日報／ 本報訊
圖／經濟日報提供
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據財政部統計，我國礦產品出口逾八成為石油煉製品，但年近來隨原油價格下挫，以及電子與資通產品外銷擴增帶來的排擠作用，其出口規模及占比逐年萎縮，從2022年的197億美元一路下滑，今年前九月已降至106億美元，幾近腰斬。

石油煉製品外銷去年減24%

據財政部統計，近年因景氣放緩，油品需求更顯疲弱，2023年石油煉製品出口年減24.4%，今年1~9月續減3.7%，其中柴油、汽油出口值與數量雙雙走跌。

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塑化產品占比降至4% 減幅明顯收斂

據財政部統計，2023年塑化產品出口金額急縮，今年前9月情勢亦未見好轉，但因比較基期較低，減幅明顯收斂，影響所及，占總出口比重均縮減至4%左右。

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油價

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