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每周一勢／礦產品出口規模占比逐年萎縮
據財政部統計，我國礦產品出口逾八成為石油煉製品，但年近來隨原油價格下挫，以及電子與資通產品外銷擴增帶來的排擠作用，其出口規模及占比逐年萎縮，從2022年的197億美元一路下滑，今年前九月已降至106億美元，幾近腰斬。
石油煉製品外銷去年減24%
據財政部統計，近年因景氣放緩，油品需求更顯疲弱，2023年石油煉製品出口年減24.4%，今年1~9月續減3.7%，其中柴油、汽油出口值與數量雙雙走跌。
塑化產品占比降至4% 減幅明顯收斂
據財政部統計，2023年塑化產品出口金額急縮，今年前9月情勢亦未見好轉，但因比較基期較低，減幅明顯收斂，影響所及，占總出口比重均縮減至4%左右。
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