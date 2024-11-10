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大師論壇 「末日博士」羅比尼15日開講

經濟日報／ 記者李淑慧／台北報導
末日博士羅比尼。（路透）
末日博士羅比尼。（路透）

經濟日報與第一銀行共同主辦的「2024大師論壇」，將於15日舉行，邀請紐約大學史登商學院榮譽教授羅比尼（Nouriel  Roubini）來台，並以「美國總統大選後的世界經濟展望」為題發表演講。

2024大師論壇將從上午10時至下午15時30分，於台大醫院國際會議中心201室舉行，財政部長莊翠雲將出席致詞。本論壇由經濟日報與第一銀行共同主辦，富邦金控、富蘭克林華美投信、國泰世華銀協辦。

羅比尼此次來台，除了發專題演講，也將與台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如以「地緣政治風險對全球經濟金融的影響」為題舉行高峰對談。

除了羅比尼，本論壇邀請行政院秘書長龔明鑫以「經濟機會與風險為題」發表演講，在壓軸的圓桌座談中，邀請羅比尼、第一銀行總經理李嘉祥、國泰世華銀行首席經濟學家林啟超等以「從美國經濟看全球市場的機會與風險」為題共同與談，由台灣經濟研究院董事長吳中書主持。

羅比尼1959年3月29日出生於土耳其的猶太家庭，兩歲時全家搬往伊朗德黑蘭居住，後又搬往以色列讀了一年希伯來大學，1962年至1983年間於義大利完成博科尼大學的學位，之後前往哈佛大學攻讀經濟學博士學位。羅比尼在紐約大學史登商學院經濟系任教20多年，現為該校榮譽教授。

羅比尼是舉世聞名的經濟學家，他的研究重點是全球經濟、金融市場和地緣政治，更因經常對過度債務、經濟泡沫和地緣不穩定等風險的警告而聞名，得到「末日博士」（Dr.  Doom）稱號，因曾準確預測2008年金融危機而一夕成名。

他上月接受本報專訪時指出，在全球化時代，台灣是贏家之一，不過，即使是去全球化的時代，台灣也能受惠，因為全球有70％的晶片來自台灣，先進晶片更有80％來自台灣。

由於發展人工智慧（AI）等因素，全球對於半導體需求持續增加，仍需要台灣製造，至少未來十年都是如此。台灣的問題在於地緣政治因素，尤其面臨美國與中國之間的角力。

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