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卓揆3指示台中「換氣減煤」 台電全力執行：穩定供電不宜淪政治秀場

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影
台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影

針對行政院卓榮泰院長8日視察台中電廠，除了聽取台電提出二期燃氣計劃上線後的減煤規劃，並做出三項指示，台電指出，包括提早完工、緊備機組用煤量限制以及未來重新檢討緊備機組數量等，都將全力執行。「城市換氣、台中無煤」將是台電重要目標。

台電說明，台中市民關心電廠，卓院長、郭智輝部長即至電廠向市民說明，相關指示其實是為了呼應市民減煤的期待，可惜一度因鼓譟無法說明，台電深感遺憾，也要再次呼籲，市民減煤減空污的訴求，應被神聖看待，穩定供電的電廠更不宜淪為政治秀場。

台電指出，支持城市換氣就是為了台中趕快減煤，也有其他燃煤電廠除役後改為緊備機組，事實上今年僅用於保養的約20-30小時，台電也會依照院長指示，加快工程速度，並於2032年再次檢討緊備機組數量。

卓榮泰8日做出三項指示，包括要求「台電務必達成2034年底前台中電廠無煤的目標」、「緊備機組平時停機，定期測試用煤量不到現在的1%（10萬噸以下）」，以及「目前規劃保留6部緊急備用燃煤機組，請台電在燃氣3號機（燃氣二期第一部機）發電次（2032）年，依當時情勢再檢討緊備機組的數量」，皆是為了回應市民的訴求與關切。

中火 卓榮泰 台電 電廠

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