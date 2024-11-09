全力保留的燃煤機組真不會用？台電8字聲明中火目標

中火二期以新興燃氣機組、不拆燃煤機組的方案通過環評，環團與地方政府齊聲抗議，但只獲得行政院承諾2032年再檢討燃煤機組要不要拆的回應，違背先前蔡政府增二氣拆二煤的承諾，行政院長卓榮泰8日視察台中電廠時，引爆肢體衝突。台電今（9）日聲明對中火目標：「城市換氣、台中無煤」。

針對昨天在中火爆發的衝突，台電表示，台中市民關心電廠，行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝都到電廠向市民說明，並為了呼應市民減煤的期待而做出承諾與指示，「可惜一度因鼓譟無法說明，台電深感遺憾，也要再次呼籲，市民減煤減空污的訴求，應被神聖看待，穩定供電的電廠更不宜淪為政治秀場。」

卓榮泰針對中火二期燃氣計劃上線後的減煤規劃，有三項指示：「台電務必達成2034年底前台中電廠無煤的目標」、「緊備機組平時停機，定期測試用煤量不到現在的1％（即10萬噸以下）」，以及「目前規劃保留6部緊急備用燃煤機組，請台電在燃氣3號機（燃氣二期第一部機）發電次（2032）年，依當時情勢再檢討緊備機組的數量」。

台電表示，行政院的三項指示都是為了回應市民訴求與關切，包括提早完工、緊備機組用煤量限制，以及未來重新檢討緊備機組數量等，他們都將全力執行，「城市換氣、台中無煤」列入台電重要目標。