快訊

雨彈來襲！受東北風影響 3縣市大雨一路下到明晨

不只台積斷供晶片 美要求ASML、日商和3美企交出「大陸客戶清單」

聽新聞
0:00 / 0:00

全力保留的燃煤機組真不會用？台電8字聲明中火目標

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
行政院長卓榮泰8日視察台中火力發電廠，藍綠議員都到場，雙方對峙場面混亂，卓揆承諾2032年會檢討6部燃煤機組存廢，台電9日聲明「城市換氣、台中無煤」列入台電重要目標。圖／聯合報系資料庫
行政院長卓榮泰8日視察台中火力發電廠，藍綠議員都到場，雙方對峙場面混亂，卓揆承諾2032年會檢討6部燃煤機組存廢，台電9日聲明「城市換氣、台中無煤」列入台電重要目標。圖／聯合報系資料庫

中火二期以新興燃氣機組、不拆燃煤機組的方案通過環評，環團與地方政府齊聲抗議，但只獲得行政院承諾2032年再檢討燃煤機組要不要拆的回應，違背先前蔡政府增二氣拆二煤的承諾，行政院長卓榮泰8日視察台中電廠時，引爆肢體衝突。台電今（9）日聲明對中火目標：「城市換氣、台中無煤」。

針對昨天在中火爆發的衝突，台電表示，台中市民關心電廠，行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝都到電廠向市民說明，並為了呼應市民減煤的期待而做出承諾與指示，「可惜一度因鼓譟無法說明，台電深感遺憾，也要再次呼籲，市民減煤減空污的訴求，應被神聖看待，穩定供電的電廠更不宜淪為政治秀場。」

卓榮泰針對中火二期燃氣計劃上線後的減煤規劃，有三項指示：「台電務必達成2034年底前台中電廠無煤的目標」、「緊備機組平時停機，定期測試用煤量不到現在的1％（即10萬噸以下）」，以及「目前規劃保留6部緊急備用燃煤機組，請台電在燃氣3號機（燃氣二期第一部機）發電次（2032）年，依當時情勢再檢討緊備機組的數量」。

台電表示，行政院的三項指示都是為了回應市民訴求與關切，包括提早完工、緊備機組用煤量限制，以及未來重新檢討緊備機組數量等，他們都將全力執行，「城市換氣、台中無煤」列入台電重要目標。

中火 卓榮泰 台中市 台電 電廠

延伸閱讀

國5銜接蘇花改經費倍增 卓揆 ：「今天不做、明天連後悔機會都沒有」

賴、卓先後視察宜蘭布局2026？ 執政資源挹注 藍：確實是場硬仗

禁伐補償成立院修法匡預算破口？ 其實已是常例

賴清德、卓榮泰接連訪宜蘭 綠營想光復「民主聖地」

相關新聞

勞動部公務員疑職場霸凌亡 許宇甄嗆何佩珊三天給交代

勞動部勞動力發展署一名人員，日前疑遭主管職場霸凌，4日被發現在辦公室死亡；疑似死者同事爆料指，發現遺體當天，「長官」竟然...

疫後首年航空、鐵路轉虧為盈 僅1運輸業持續虧損

去年疫情解封，相關客運需求及旅遊消費穩健復甦，但受全球升息、通膨，加上區域衝突與地緣政治緊張影響全球貿易，貨運收入普遍下...

無人機產業園區花公帑買地蓋廠 立委批：廠商全靠政府養？

政府在嘉義縣開發「無人機產業園區」，興建標準廠房、廠棚及測試場用地，供航太及無人機廠商進駐、生產營運與發展。立委馬文君表...

職缺薪資未達5萬禁寫面議 勞動部114年啟動修法

推動薪資透明化，政府將調高職缺薪資揭露門檻，經常性薪資未達新台幣5萬元都須公開薪資範圍，預計明年啟動修法。根據勞動部推估...

全力保留的燃煤機組真不會用？台電8字聲明中火目標

中火二期以新興燃氣機組、不拆燃煤機組的方案通過環評，環團與地方政府齊聲抗議，但只獲得行政院承諾2032年再檢討燃煤機組要...

勞動部人員死亡疑遭霸凌 李彥秀點名何佩珊：講清楚

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署1名人員，4日被發現在辦公室死亡，傳生前遭長官霸凌。國民黨立委李彥秀今日點名勞動部長何...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。