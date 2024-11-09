製造業優先…首批千人印度勞工 5％採直聘

台灣、印度今年二月簽訂勞工合作備忘錄，勞動部表示，近日在台舉行首次的雙邊工作層級會議，達成多項共識，包括初期優先開放「傳產製造業」，首批引進一千人，其中百分之五採直聘制度，並與印度建立直聘專職窗口。未來雙方將每兩個月召開一次工作層級會議。

至於印度移工來台資格，勞動力發展署長蔡孟良表示，印度幅員廣大，語言多元，盼優先引進熟悉英文的印度勞工，其他審認資格如良民證等仍待討論。他也強調，印度犯罪率較許多先進國家低，且現在就在台灣工作的移工犯罪率為國人犯罪率一半不到，但為確保印度移工來台後不影響社會安定，會再討論。

蔡孟良說，會議獲三項共識，包括未來工作層級會議採線上形式，下一次會議預定在明年一月；雙方也將共同推動「引進印度勞動力啟動計畫」，不預設計畫年限，同意初期採小規模穩健推動，初次引進製造業一千名、直聘百分之五印度移工為目標，若成效良好，將適時擴大業別及人數。

他表示，印度現行輸出海外移工並未採直聘，大多透過仲介，這次印方展現合作誠意，建立直聘系統，雙方須再研討如何讓系統有效介接。

蔡孟良說，直聘百分之五只是啟動的初始數字，未來將滾動式擴大直聘比例、開放業別，最終目的是跟其他來源國一致，循序漸進納入所有適用業別。至於引進時程，目前仍須就雙方法規與系統調適、文件驗證等細節做進一步討論，以日本引進印度移工為例，前後磋商花了一年，我方則希望盡早達成共識、愈快愈好。