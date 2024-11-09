福漢風電廠 環評初審須補件

環境部昨召開「彰化福漢風力發電廠計畫」專案小組初審會議，廿多名彰化沿海鄉鎮居民北上抗議，要求在陸域風機法規完善前，環境部應全面暫緩審查。環評委員最後決議開發單位再補強生態、環境影響等相關資料，明年二月廿八日前送專案小組再審。

彰化福漢風力發電廠計畫位於福興鄉、芳苑鄉沿海地區，規畫設置廿三座風力發電機組，總裝置容量為六萬九千至十三萬八千ＫＷ，基座總面積需求約為一萬五一八○平方公尺，另設一座自設開關站，使用面積為六六○平方公尺。

開發單位表示，風機選址避開災害敏感區，不破壞農田，採小面積開發；經模擬各項空汙加成後均符合空氣品質標準，噪音振動也未超標，選址距離最近的廿公尺處民宅也已取得屋主同意。

但在地居民卻不埋單，昨廿幾名在地居民、農夫、養殖戶與畜牧業北上陳情。彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君指出，彰化沿海已設置一一七座陸域風機，如今又有近百支陸域風機開發案正在進行申請程序，其中「彰化福漢風力發電廠計畫」是目前開發案中最大型的陸域風機區。

由於風機選址多靠近內陸，鄰近農田、魚塭，鄰近住宅、社區、畜牧業、養殖區、酪農專區等。彰化縣環境保護聯盟副理事長洪新有說，風機施工期間產生的震動與聲響，以及運轉產生的眩影、低頻噪音、振動及漏油問題，已對鄰近居民生活品質、健康及養殖產業造成嚴重負面影響。

芳苑鄉永興村反陸域風機自救會副長洪玲妮說，風機愈來愈接近村落，甚至有風機規畫位置距離國小不到五百公尺。芳苑鄉公所農業課長徐豐姿則建議環境影響評估應比照國外從五百公尺調整為一千至一千五百公尺。

環委要求開發單位應強化針對鄰近居民、產業的減輕對策與監測計畫，並補充可能的生態、環境加成影響評估，也應另補充說明新增風機與既有風機的間距合理性，審慎評估風機選址的適宜性與必要性等；身為目的事業主管機關的經濟部應審慎評估該案開發的必要性。最後決議補正資料再審。