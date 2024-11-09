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中經院看川普2.0時代 第二次供應鏈移轉來了

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
台灣廠商最大影響是「第二次供應鏈移轉」。聯合報系資料照
台灣廠商最大影響是「第二次供應鏈移轉」。聯合報系資料照

中華經濟研究院長連賢明昨（8）日表示，川普2.0時代來臨，對台灣廠商最大影響是「第二次供應鏈移轉」。從過去拜登時期的中國市場移轉到東南亞、墨西哥，轉而前往美國設廠，以降低關稅帶來的衝擊。

美國總統大選川普勝出後，美中台關係蒙上新變數，中經院立即策畫舉辦「牽動美中台貿易及產業、科技發展的美國總統大選」研討會，解析這次大選結果帶來的關鍵影響，並探討美國大選後科技、綠能等產業政策的可能變動。

連賢明指出，川普提出對所有國家進口到美國的商品徵收10%的關稅，對中國商品則徵收60%的關稅，目的是希望透過關稅刺激外國廠商到美國設廠，造成製造業回流，以改善美國的就業和受僱員工薪資。

連賢明提到，川普透過關稅方式形塑新的貿易秩序，和過去的WTO精神相差非常遠。川普想的是「你要進入我的市場，就要跟我談」。外界預期，這將從「小院高牆」到「大院高牆」，不只針對特殊戰略性產業，而是普遍實施。

針對川普要求台灣支付保護費，而且認為台灣搶走了美國人半導體的工作機會，中經院副院長王健全認為，美國將藉對台灣半導體課稅，施壓先進製程往美國轉移，影響台灣半導體的未來發展。

他評估，川普上任後若真的對台灣半導體課稅，「對先進製程衝擊小、成熟製程衝擊大，」因此在地緣政治下，台企海外布局要建立雙向生態系，避免空洞化。

中經院區域發展研究中心主任劉大年認為，關稅將是未來川普貿易政策的主軸，但川普主要是追求「公平貿易」而非自由貿易，不過公平標準是由美國認定。

中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈則提醒，台灣企業近年為分散投資風險及因應外國客戶要求，從西進轉為南向或東向，未來除須調整對外投資策略外，更須關注美國稅制、貿易、投資、勞動、出口管制等新規範，以免誤觸禁區，遭致處罰。

川普 美國大選 關稅

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