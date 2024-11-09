快訊

3個颱風接力生成？粉專指這2個要留意 1情況不排除往台灣接近

獨家專訪／捷運女子持刀隨機傷人 衝上壓制奪刀勇警身分曝光

風電變更計畫 仍禁用大陸零件

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

我方對歐盟承諾，針對離岸風電區塊開發3-2期，在可如期併網供電的目標下，開發商在執行國產化政策面臨困難，可申請變更產業關聯性計畫（IRP），由經濟部產業發展署進行個案審查，在國內廠商無法配合交貨期部分，可開放進口，惟仍禁止從中國大陸進口替代。

能源署官員表示，這次歐盟於7月26日提出諮商範疇，就是有3-2期開發商認為因為國產化導致無法如期完工，換言之，3-2期國產化就是諮商範疇。而今台歐達成共識，在如期併網前提下，對3-2期國產化釋出彈性，未來3-2期開發商不得以國產化為由要求併網展延。官員強調，除非不可抗力因素，如疫情，依行政契約，開發商若無法如期併網，將繳交罰金。

官員表示，我方也向歐盟表示，台灣也是主權國家，3-2期已經完成選商，3-2期國產化項目亦開放自選，提出IRP計畫審查通過，也有歐商得標，不可能全盤推翻，但我方承諾在如期併網前提下，3-2期釋出變更IRP計畫彈性，採「通案處理，個案審查」。

官員舉例，例如某開發案要在2029年商轉，與國內供應商簽署要50座水下基礎，但只能供應20座，經審查屬實，30座就可進口。至於國產化同意開放進口國家是否含中國大陸？官員明確回答：「原則禁止」。

歐盟

延伸閱讀

歐盟候任貿易執委：對中重新平衡 對台深化新領域

朝風電國產化努力 政院：帶動國內供應商爭取全球商機

朝風電國產化努力 政院：盼帶動國內供應鏈走向國際

中國有關系列車款全納管 經濟部發公告車廠國產化最高35％

相關新聞

出口連12紅 寫最強10月…財部樂觀全年挑戰次高

財政部昨（8）日公布10月出口413.億美元，創歷年同月最高，年增8.4％，連續12個月正成長。累計前十月出口達3,90...

製造業優先…首批千人印度勞工 5％採直聘

台灣、印度今年二月簽訂勞工合作備忘錄，勞動部表示，近日在台舉行首次的雙邊工作層級會議，達成多項共識，包括初期優先開放「傳...

福漢風電廠 環評初審須補件

環境部昨召開「彰化福漢風力發電廠計畫」專案小組初審會議，廿多名彰化沿海鄉鎮居民北上抗議，要求在陸域風機法規完善前，環境部...

10月出口連12紅 歷年同月新高

財政部八日公布十月出口四百一十三億美元，創歷年同月最高，年增百分之八點四，連續十二個月正成長。累計前十月出口達三千九百零...

中經院：台廠面臨第2次供應鏈移轉

中華經濟研究院長連賢明八日表示，川普二點○時代來臨，對台灣廠商最大的影響是第二次供應鏈移轉。從過去拜登時期的中國市場移轉...

資通、視聽產品 表現最亮眼

10月出口貨品，在11個主要貨類有六項上升，以資通與視聽產品獨占鰲頭。財政部統計處處長蔡美娜分析，資通與視聽產品10月出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。