風電變更計畫 仍禁用大陸零件

我方對歐盟承諾，針對離岸風電區塊開發3-2期，在可如期併網供電的目標下，開發商在執行國產化政策面臨困難，可申請變更產業關聯性計畫（IRP），由經濟部產業發展署進行個案審查，在國內廠商無法配合交貨期部分，可開放進口，惟仍禁止從中國大陸進口替代。

能源署官員表示，這次歐盟於7月26日提出諮商範疇，就是有3-2期開發商認為因為國產化導致無法如期完工，換言之，3-2期國產化就是諮商範疇。而今台歐達成共識，在如期併網前提下，對3-2期國產化釋出彈性，未來3-2期開發商不得以國產化為由要求併網展延。官員強調，除非不可抗力因素，如疫情，依行政契約，開發商若無法如期併網，將繳交罰金。

官員表示，我方也向歐盟表示，台灣也是主權國家，3-2期已經完成選商，3-2期國產化項目亦開放自選，提出IRP計畫審查通過，也有歐商得標，不可能全盤推翻，但我方承諾在如期併網前提下，3-2期釋出變更IRP計畫彈性，採「通案處理，個案審查」。

官員舉例，例如某開發案要在2029年商轉，與國內供應商簽署要50座水下基礎，但只能供應20座，經審查屬實，30座就可進口。至於國產化同意開放進口國家是否含中國大陸？官員明確回答：「原則禁止」。