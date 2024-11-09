中經院：台廠面臨第2次供應鏈移轉

中華經濟研究院長連賢明八日表示，川普二點○時代來臨，對台灣廠商最大的影響是第二次供應鏈移轉。從過去拜登時期的中國市場移轉到東南亞、墨西哥，轉而前往美國設廠，以降低關稅帶來的衝擊。他並透露相較拜登政府過去是針對特定產品、國家「小院高牆」祭出限制，但川普可能採取更全面的「大院高牆」，台商要做好準備。

中經院昨天舉行二○二四年中華財經高峰論壇，以「牽動美中台貿易及產業、科技發展的美國總統大選」為題，探討美國政策對美中台三方的影響，以及美國大選後科技、綠能等產業政策的可能變動。

中經院指出，美國已是台灣第二大出口市場，台灣也無法置身事外。連賢明提醒，接下來每個國家都可能被迫要跟美國討論，因為川普將透過關稅方式形塑新的貿易秩序和過去的ＷＴＯ精神相差非常遠。川普現在不想遵守這個遊戲規則，外界預期川普可能從「小院高牆」變「大院高牆」，不只針對特殊戰略性產業做限制，還會對非常多產業祭出限制。但川普常不依循遊戲規則，「你要進入我的市場，就要來跟我談。」

中經院區域發展研究中心主任劉大年以數據描述台美的連動，他說，美國對台貿易逆差由二○一八年的一百五十二億美元，增加到去年的四百七十八億美元，增幅逾兩倍。台灣也由美國第十五大貿易逆差來源國成為第八大逆差來源，這代表台灣對美出口及順差都在增加，值得注意。

劉大年表示，川普不支持對外結盟，主張比照過去美國退出跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ）模式，準備在上任後退出包括美國等十四國的印太經濟架構（ＩＰＥＦ）。所以美國會單邊推動貿易政策，也會調整相關補貼政策。川普追求公平貿易而非自由貿易，不過公平的標準為何？將由美國認定。

中經院副院長王健全則示警，川普要求台灣支付保護費，而且認為台灣搶走了美國人半導體的工作機會，極有可能會對台灣半導體課稅，進而影響台灣半導體的未來發展。川普上任後若真對台灣半導體課稅，「對先進製程衝擊小、成熟製程衝擊大」，因此台企的海外布局，必須建立雙向生態系，避免空洞化。

「可預期的是，接下來台商在美國的投資一定會增加」，連賢明說，台灣企業的國際化及運用全球人才是台廠較不熟悉的領域，需要努力。