10月出口連12紅 歷年同月新高

財政部八日公布十月出口四百一十三億美元，創歷年同月最高，年增百分之八點四，連續十二個月正成長。累計前十月出口達三千九百零四點二億美元，年增百分之十。財政部統計處處長蔡美娜表示，十月受惠全球經濟成長、人工智慧等新興需求強勁、科技新品鋪貨及外銷旺季四大因素影響，出口符合預期且強勁。

財政部也進一步推估十一月出口規模落在三百九十三至四百零八億美元、年增率百分之五至百分之九，會是第十三個月的正成長。

今年全年出口將會是歷年單月次高，蔡美娜指出，「全年出口年增率達成主計總處預估百分之八點七機率相當高，創歷年單月次高也沒問題，但年增率再麼看好也不會超過一成，難度有點高。」

據統計，十月出口四百一十三億美元，連十二個月正成長，蔡美娜分析，與四因素有關，一是全球經濟維持穩定成長；第二，ＡＩ、高效能運算等新興運用需求強勁；第三，科技新品的鋪貨效應；第四是進入外銷旺季。