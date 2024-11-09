資通、視聽產品 表現最亮眼

10月出口貨品，在11個主要貨類有六項上升，以資通與視聽產品獨占鰲頭。財政部統計處處長蔡美娜分析，資通與視聽產品10月出口年增率達28%，累計前十月出口值首度跨越千億元大關，達1,103億美元、年增72.6％，是歷年最強表現。

受到人工智慧等新興商機持續熱絡影響，電子與資通產品需求持續，抵銷油品及塑化產品外銷仍弱影響。

蔡美娜分析，早在8月總計前八月資通與視聽產品出口值就已經提前刷新歷年全年紀錄；累計前十月出口值更首度跨越千億元大關，達1,103億美元、年增72.6%，是歷年最強表現。

電子零組件部分，10月出口166.0億美元，蔡美娜指出，雖然半導體成熟製程，需求還是偏弱，產能也有過剩問題，但高效能運算跟AI商機火熱，帶動對高階製程的強勁拉貨，所以抵銷之後電子零組件年增率仍有6.1%，連續三個月上升。

傳產貨類部分，雖然整體表現不盡如人意，不過除了礦產品隨著全球原油行情走軟，減幅27.8%，其他貨類多少都有所改善。基本金屬及其製品出口年增率6.2%。