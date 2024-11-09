銷美年增20.5% 連15月成長

財政部昨（8）日公布10月對五大出口市場情形，財政部統計處處長蔡美娜表示，對美國出口值達86.5億美元、年增率20.5％，不只連續15個月正成長，更是歷年同月最高。

蔡美娜分析，對美國出口亮眼，主要受到AI商機浪潮、全球供應鏈重組及美國製造業回流等趨勢引領，一路長紅，展望未來，雖有美中科技角力等不確定因素，惟隨放寬貨幣政策，有助活絡經貿動能。

五大市場中，對東協出口也相當亮眼，規模為歷年單月次高，蔡美娜表示，對東協出口76.8億美元、年增13.1%，主要是受到電子零組件、資通與視聽產品拉貨，動能相當不錯。

特別的是，為對墨西哥出口異軍突起，10月大幅增加2.1倍，增幅居各國之冠，主要是墨西哥在全球供應鏈重組下，成為布局北美市場的重要據點，拉抬對我國資通與視聽產品電子零組件的需求，10月兩項產品出口值年增都各有3.8倍、3.9倍。