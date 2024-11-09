出口連12紅 寫最強10月…財部樂觀全年挑戰次高

財政部昨（8）日公布10月出口413.億美元，創歷年同月最高，年增8.4％，連續12個月正成長。累計前十月出口達3,904.2億美元，年增10％。財政部統計處處長蔡美娜表示，10月出口符合預期且偏強，主要受惠於全球經濟成長、人工智慧等新興需求強勁、科技新品鋪貨及外銷旺季四大因素影響。

財政部推估11月出口規模落在393至408億美元、年增率5%至9%，會是第13個月的正成長。今年全年出口將會是歷年次高。

近一年進出口統計

蔡美娜指出，全年出口年增率達成主計總處預估8.7%機率相當高，為歷年次高也沒問題，但年增率再麼看好也不會超過1成，難度有點高。

據統計，10月出口413億美元，年增8.4％，蔡美娜分析，主要與四大因素有關，第一，全球經濟維持穩定成長；第二，人工智慧、高效能運算等新興運用的需求強勁；第三，來自科技新品的鋪貨效應；第四，進入傳統外銷旺季。

10月進口則是344.3億美元、年增6.5％，連續八個月正成長，蔡美娜指出，主要是受到出口旺季來臨的備料需求，加上全球AI供應鏈的分工，推升進口電子零組件101.8億美元，創下歷年單月最高水準，進口也受到半導體設備逐漸自低點回升影響。

觀察前十個月的出口表現，蔡美娜表示，受到供應鏈去化影響，全球經濟基本面逐步改善，加上AI商機如火如荼，今年我國出口持續處於上升周期。

但因急單、缺料或基期有高有低，年增忽大忽小，最小單月年增率1.3%、最大23.4%，捉摸不定但偶有驚喜，像8月出口高達436億美元，拿下歷年單月冠軍，10月也達413億美元，都相當不錯。

至於川普當選美國總統後，對台灣經濟影響，蔡美娜分析，可用川普先前對中國大陸關稅戰觀察，第一，加徵關稅雙方廠商都會提前二至三個月因應。

第二，被加徵關稅的那一方，對手會拿到轉單效應，像某一波清單就有台灣的利基項目，台灣與越南就收到轉單好處。

第三，全球供應鏈重組催化台商回流。

蔡美娜說，雖然歷史不一定會重演，但兩國貿易不確定性升高，全球經濟成長動能還是受到影響，因為川普有很強烈的「美國優先」意識，四年執政期的美中經貿科技對抗仍延續，成為全球經濟成長、國家外貿的不確定因素。