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離岸風電國產化爭議暫時和解 歐盟暫停WTO爭端解決程序

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
離岸風電國產化爭議暫時和解，歐盟暫停WTO爭端解決程序。圖／本報系資料照片
離岸風電國產化爭議暫時和解，歐盟暫停WTO爭端解決程序。圖／本報系資料照片

針對我國政府要求離岸風電廠商遵守國產化規則一事，歐盟今年7月26日狀告WTO，台歐雙方經過數回合的諮商後，雙方已達成共識，我國同意在確保離岸風電計畫可如期併網供電的前提下，協助開發商因應在執行IRP（產業關聯性計畫）面臨的困難，而歐方則暫停WTO爭端解決程序。

歐盟與台灣協商的就是3-2期離岸風電部分，目前3-2選商結果已經出爐，最晚11日要簽約，為了讓廠商安心，台灣與歐盟協商內容也會納入簽約文件，經濟部表示，已向歐盟承諾，未來若還有3-3、3-4期將不會強制規定國產化。

不過，與3-2期得標廠商的合約內容，還是有國產化要求，經濟部能源署副署長李君禮表示，這是因為3-2期離岸風電合約去年就已經公告了，這些業者也是依照公告內容來投標，所以基本上合約的架構並沒有改變，國產化的內容都保留在合約中，但未來若實際執行有困難，就可個案認定是否為不可抗力、不可歸責因素。

李君禮指出，離岸風電合約中其實都有類似的規定，但歐盟認為合約中沒有明確的規則可遵循，這對業者而言是投資風險，因此現在經濟部承諾提供明確規則，「這些廠商必須依其投標年度時間準時商轉」，亦即商轉時間不能延後的前提下，若廠商進行國產化過程中某些原因導致他無法準時商轉時，就必須告訴經濟部，由他們來判定能否當作不可歸責於廠商的原因。

李君禮舉例，3-2得標風電廠商原訂2029年商轉，但因為國產化零件無法如期供應，因缺乏零件導致要延期至2030年商轉，這種情形就可以申請個案審查，經濟部將會當作不可歸責於離岸風電廠商，允許廠商依其實際能執行的範圍執行，以便風電能如期商轉。

能源署指出，若因執行國產化而對風電如期商轉造成影響的話，可列入不可抗力因素，這是通案原則，但廠商必須提出申請以做個案審查，讓能源署檢視。至於未來離岸風電開發計畫，能源署表示，未來相關選商規則將不會納入強制性的IRP。

WTO 歐盟 經濟部 離岸風電

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