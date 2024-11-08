衛報：SpaceX要供應商外移產線 台灣內部有怨言

媒體日前報導，億萬富豪馬斯克旗下美國太空探索科技公司基於「地緣政治」風險考量，要求台灣供應商產線外移，此事在台灣引起不滿聲音，而政府表示正密切關注事態發展。

路透社本月6日報導，太空探索科技公司（SpaceX）向產業價值高達數十億美元的台灣供應商提出產線外移要求，似乎已促使部分業者將產線遷至越南、泰國和其他地方。

經濟部長郭智輝回應，台灣相關產業實力堅強，應有因應能耐，不過政府也正密切關注相關事態發展。

他說：「它（SpaceX）的官方網站應該是沒有這樣的訊息，不過我想有外媒在報導，我們都給予高度的關注，我想（台灣）這一方面的供應鏈其實是非常強，那它應該有因應的這個能耐。」

郭智輝也指出，短期政治因素應不會影響國際衛星商和台灣廠商的供應鏈合作關係。

台灣有46間廠商為全球衛星產業生產零組件及敏感設備，其中約12家業者直接向SpaceX供貨。

衛星零組件業者敬鵬工業告訴路透社，SpaceX要求他們將產線從台灣移往泰國，並稱這「主要是基於地緣政治考量」。

根據路透社報導，另外兩家SpaceX供應商啟碁科技、昇達科技今年則赴越南設廠，儘管不願置評個別客戶，這兩家廠商都表示，地緣政治引起的擔憂是海外擴廠原因。

啟碁科技發言人告訴英國「衛報」（TheGuardian），所有台灣企業都會考慮「地緣政治風險」及其他因素，不過「主要仍取決於客戶需求，我們是依據客戶需求進行決策」。其他供應商婉拒評論此事，或告訴衛報他們必須遵守保密協議。

衛報提到，台灣生產世上絕大部分最先進半導體，而面對中國可能發動侵略的前景，台灣抗拒將晶片產線移至海外，維持著分析師稱作「矽盾」的威懾力量。

馬斯克希望於潛在衝突爆發前轉移供應鏈，讓人們重新關注他與台灣的緊張關係，並擔憂美國總統當選人川普新政府會如何處理這一棘手狀況。外界預期，馬斯克將在川普政府扮演要角。

SpaceX據報要求台廠將產線外移，也在台灣引發怒火，一些網友在社群媒體指控馬斯克對台灣供應商「忘恩負義」。

有網友在社群平台Threads發文說：「台灣人，你們為什麼不生氣？我們應該拒買特斯拉電動車。」

在台灣，馬斯克旗下電動車大廠特斯拉去年及今年的新車銷量排名第10位，自2022年來在台銷量成長逾50%。