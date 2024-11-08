台中電廠規劃以氣代煤 最遲2034年底前達成無煤化

台電8日表示，預計台中電廠二期燃氣計畫第一部燃氣機組上線後次年(2032年)，供電更為充裕，台電更有餘裕進一步擴大減煤，預計從次年起，將以每年300萬噸以上的減煤量，最遲2034年底前達成無煤化。

行政院院長卓榮泰8日視察台中電廠，台電在視察過程中，正式向卓院長報告，也向與會的在地民意代表說明，台中電廠二期燃氣機組上線後的減煤規劃。

台電表示，台中電廠現正推動一期燃氣機組計劃，當時規劃燃氣機組上線後，會有四部燃煤機組轉緊備，但在前經濟部長王美花與台中市政府的協調下，改為拆除兩部燃煤機組，兩部轉備用，這點承諾台電至今沒有改變。

台電指出，卓院長在聽取中部鄉親的意見後，指示2031年二期計畫第一部燃氣機組上線後，2032年檢討緊備機組數量。台電屆時將綜合考量地緣政治、氣候變遷影響與台灣整體用電成長狀況，評估調整緊備機組數目的可能性。換言之，屆時緊備機組數目，最多就是六部，如數目有減少，台電將循程序向環境部提報變更緊備機組數量。

台電表示，台電先前在環評中提出每年每部緊備機組，運轉時間不會超過720小時，是環保法規賦予的上限，環評審查都會要求開發單位設想「最劣情境」來訂出一個允許量，但在實務運作上，「最劣情境」是意外，不應把「意外」當「平常」。

至於緊備機組的啟用，台電表示，除役後的緊備機組平常停機，只有在國安、天災時才啟用。為了避免臨渴掘井，保留6部燃煤機組作為緊急備用機組，是風險管理中「以最小的成本、得到最大的保障」。但為因應緊急狀況能隨時上陣，平時燃煤機組仍需進行測試運轉，估算6部燃煤機組測試運轉所需的用煤量，一年將不超過10萬噸，不到現在用煤量的1%。且緊備機組啟動會通知台中市政府，空污連續監測系統也會與台中市環保局連線。

台電表示，台中電廠10年來持續投入減煤減污工作，第一階段從2014年透過「機組環保調度」自主減煤600萬噸、並啟動「空污防治設備性能提升工程」（AQCS），如今減污量已達七成，成果已經浮現；第二階段一期燃氣、第三階段二期燃氣完工商轉後，「以氣代煤」將使空污排放量減少近九成，燃煤機組平時停機不再負擔供電任務，供電用煤量將降為0。

台電強調，電力建設供電全國，任何一座電廠都是全國重要電源，過度聚焦在單一縣市境內特定電廠的減煤，忽略在全國供電穩定的目標下，又要在哪裡「增」電源？兼顧穩定供電與友善環境，確實是件困難的事，有時候甚至很為難。台電身負穩供之責，也理解民眾期待改善空品與環境，隨著各界對改善空污與排放的要求不斷提高，「好還要更好」。台電只能咬著牙繼續努力。但也期待社會各界可以理解台電的為難，支持台電推動電力建設與各項兼顧穩供與環保的努力及作為。