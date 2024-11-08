印度移工來台首波行業別敲定 傳產優先、首批1000名

印度勞工要來了！勞動部長何佩珊8日表示，關於印度移工引進，台印雙方已達成多項共識，包括開放行業初期以3K傳統製造業優先，首批引進1,000名，以及其中5%採用直聘制度，未來並將滾動檢視執行成效，倘若評估好，將適時擴大業別及人數。

至於首批印度移工何時來台？勞動部勞動力發展署署長蔡孟良表示，「愈快愈好，台印度雙方有共識以早日實現為目標」。蔡孟良還提到，除達成上述共識外，也與印度建立直接聘僱專責窗口，未來雙方也將就執行細節定期召開工作層級會議，持續進行討論，下次會議預計於2025年1月召開。

蔡孟良並指出，首批引進1,000名，這只是初始啟動人數，未來將視執行成效及印度移工來台適應情形，持續調整人數。但，蔡孟良也說明，開放移工總數並未增加，只是增加來源國，並沒有排擠本國勞工工作權益的疑慮。

蔡孟良指出，首波開放行業別以製造業優先推動，其中又以傳統產業需求最為迫切，需求大，未來開放行業別一定會再擴大，包括營造、農業兩大領域，都是未來有可能補充勞動力的重要領域。

為何以製造業優先推動？蔡孟良說明，印度是一個相當大的經濟體和市場，也有不少台商在印度設廠，這些廠商也可能有在國內設廠的需要，因此也會有印度移工的需求。

至於首波來台移工資格？蔡孟良說，會先以熟悉英語的印度移工為優先，至於其他資格條件，後續雙方會再進一步洽談。

此外，關於5%採用直聘制度部分，蔡孟良坦言，「我們並不滿意，還是希望能夠再擴大」，但這只是一個啟動，待運作制度更成熟之後會再提高比例。

台印度雙方並同意，工作層級會議由雙方司署長層級主持，工作層級會議原則採線上會議辦理，並配合印度方提議，原則每二月召開一次，必要召開臨時會議。且台印度雙方共同推動「引進印度勞動力啟動計畫（launch program）」，不預設計畫年限，並配合雙方工作層級會議討論滾動修正。

且台印度雙方也同意各自指定直接聘僱專責單位，台方指定勞動力發展署，並指定執行單位為直聘中心；印度方指定海外移工保護司為專責單位，並透過eMigrate 2.0線上系統配合執行，台方將就以上系統提出問題清單，透過ITA請印度方協助釐清。