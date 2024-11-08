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參與過COP會議十餘次 彭啓明今年無奈卡「國際壓力」未受邀

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
環境部長彭啓明下午出席「COP29戰情中心」記者會。記者葉信菉／攝影
環境部長彭啓明下午出席「COP29戰情中心」記者會。記者葉信菉／攝影

聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）將在亞塞拜然登場，環境部部長彭啓明8日表示，自己從民間開始已參與11次會議，今年因擔任部長首次沒收到邀請函，考量礙於身分無法前往，將採取全新方式成立戰情中心，派團隊到現場隨時掌握最新訊息，將第一手資料傳達給國人知道。

環境部召開COP29戰情中心記者會，說明未來運行方式，彭啓明表示，過去在民間時，每年都會有10至14天前往參加COP會議，隨著碳定價逐步完成後，參與相關會議愈加重要，但因為今年有部長身分，沒有收到邀請函，能感受到國際壓力，希望未來可以接納台灣。

彭啓明說明，雖然台灣不是締約國之一，仍會遵守國際社會責任，密切與國際接軌，個人因為身分無法前往，但仍會派代表參與，並採用戰情中心方式，因為台灣有4至5小時時差，因此會議期間每天從中午12點開始開會，掌握現場最新資訊。

氣候變遷署署長蔡玲儀補充，氣候公約締約方大會今年主軸是「團結共創綠色世界」，去年28屆世界巴黎協定進行全球盤點，確定暖化1.5度C路徑，今年確定遵循持續減量。

蔡玲儀指出，上個月的全球差距排放報告顯示，雖然全球持續減碳，但2023年全球溫室氣體排放574億噸，仍持續創下歷史新高，今年COP29要提升各國減碳企圖心促進行動，要求各國提出2035年目標，以轉化成促進行動。

蔡玲儀說，環境部透過設置戰情中心，掌握當地發布最新資訊，關注重點包括元首談話、各國新承諾進度、每天新倡議、每天主題重點、巴黎協定公約進展及民間機構發布氣候變遷的評比。

台灣每年高度關注的全球氣候變遷績效指標CCPI，蔡玲儀指出，台灣都有聯繫管道，持續提供排放清冊、淨零現況及具體辦理情形，今年也會追蹤對台灣的評比結果。

彭啓明對此則說，CCPI是NGO團體，在評比時的人力、物力有限，因此不只這一種評比，應將看每種評比都會拿來參考，CCPI能見度在台灣是最高，但有時計分比例難讓專家認同，有待大家討論。

巴黎協定 氣候變遷

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