追AI商機只買台、美股就夠了？這個掌握AI關鍵技術的市場不可錯過！

圖／達志影像 提供

AI投資狂潮席捲全球，該如何才能完整掌握AI投資商機？創新科技供應鏈的時代，只單靠一個市場已經不夠！美國、台灣、日本科技股必須全面配置，唯有完整納入「AI三本柱」，投資人才能徹底捕捉AI趨勢未來長達10年以上成長動能。

首先是美國，具備最頂尖的科技創新能力，引領AI科技發展的趨勢，最廣泛的AI應用商機也皆在美國，例如CSP雲端服務商持續增加AI相關資本支出、擴建數據中心、開發軟體等，除此之外更有AI PC、AI智慧手機等邊緣運用。

其次則是台灣，台灣以台積電為核心是最重要AI製造供應鏈，無論是AI伺服器、高速網通、AI PC、AI智慧手機等，是少數能夠提供頂尖技術、完整生產供應鏈的地區。

AI三本柱 美國創新、台灣製造、日本材料

不可忽視的還有日本。相較於美國的蘋果、輝達等科技龍頭、台灣的護國神山台積電，日本科技股可能對許多投資人還有點陌生，甚至對日股的印象還停留在經濟不振、通縮籠罩、欠缺投資亮點，但其實這早就是過去式了。

日本企業也在東京證交所的要求之下，揮別了過去僵屍般企業治理，包括屏棄終身雇用制、提高股利分配等，在在都提高了日股的投資價值，日本可說是處於大轉骨時代，經濟、金融市場都比過去數十年更加有活力。日本科技股更是因為掌握關鍵技術，具有高度的投資價值。首先，與AI發展息息相關的半導體產業中，日本在半導體材料、設備方面位居世界領導地位，不僅受到日本政府大力扶植，更與台積電長期合作，是各國爭相發展半導體實力之下的重大受惠者。

亞太新霸主，轉骨重生的日股

再者，在當今美中對抗、地緣政治風險加劇的態勢中，對作為大型且成熟經濟體的日本更是個機會，能夠同時受惠於資金移出中國以及科技供應鏈的轉單。

總合以上，日股是絕對不能錯過的市場，若想跟上AI趨勢，選擇基金時最好也是選擇對這三個市場都有佈局基金。以復華亞太神龍科技基金來說，就是一檔標準透過佈局美、日、台三個市場來掌握AI長線趨勢的基金，針對這三個市場的配置比重將近9成，復華亞太神龍科技基金經理人王萬里說明，基金操作核心60%布局科技類股，約40%彈性調整應對市場變化，不僅投資AI，也不錯過市場上其他的長期成長趨勢，例如重電、綠能、軍工等。

例如最近幾年因應地緣政治風險，日本開始強化國防能力、增加採購國產軍備，2024年度國防相關預算占國內GDP的比重較前1年度增加0.2個百分比，升至1.6%，甚至還要進一步放寬武器出口限制，如此一來將為日本國內軍工產業帶來商機等，就是復華亞太神龍科技基金掌握中的投資趨勢。

實際上，觀察復華亞太神龍科技基金的前十大持股，就日本市場來說，可看到包括軍工相關的石川島重工、半導體設備相關的愛德萬測試等。

(本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。以上個股與相關數據資料僅供說明之用，不代表投資決策之建議，基金資產配置將視當時投資環境調整。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。)

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