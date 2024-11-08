川普當選曝心聲！彭啓明認了：氣候政策遇「亂流擾動」

美國總統確定由川普強勢回歸，環境部部長彭啓明8日坦言，川普當選對於氣候政策的確有所影響，可能會遇到「短暫亂流」，回顧川普上個任期撤回巴黎協定、廢除降低通膨法案及鼓勵石油開採等能源政策，導致全球淨零目標蹉跎四年，但台灣淨零減碳決心仍不變，建議內閣留意全球變化微調減碳政策。

彭啓明出席氣候公約締約大會（COP29）戰情中心記者會提及，川普當選後，對全球氣候政策將帶來重大影響，回顧他在2016年至2020年任期中，撤回巴黎協定、廢除降低通膨法案及重啟石油開採等政策，這些未來估計會重啟，將帶來亂流擾動。

彭啓明分析，過去川普任期撤回巴黎協定，沒有美國官方參與的確有顯著影響，因為美國是很大的排碳源，造成全球淨零進度蹉跎四年，川普第二任期可能也會維持該基調，但因為其個性務實，可能也會提出不同做法，而且與特斯拉執行長馬斯克也是親密戰友，多少也有影響。

彭啓明指出，面對全球氣候政策變化，台灣的目標仍然不變，希望從即將展開的COP29找出台灣的路，且在地緣、政經局勢變動時，台灣更應更快與國際連接，才能提供給企業更好判斷，保持最大競爭力。

彭啓明建議，內閣要留意國際情勢，思考台灣減碳政策是否微調；至於政策可以如何調整，他則說，這還須要長期觀察，目前說要如何調整還太早，現在能確定的是，仍然大步往前持續減碳，但要更謹慎，希望未來綠色成長基金可以跟美國介接，因為川普是有企業概念的人，加強台美之間合作。