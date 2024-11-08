遭控違法營業、廣告 淘寶：恪遵台灣法令規範
民進黨立委今天舉行記者會，指控中國跨境電商平台淘寶在台灣違法營業及刊登廣告，要求數發部等主管機關依法調查。淘寶今天發出聲明表示，致力於遵守適用的台灣法律規範，並努力保障用戶權益和提升購物體驗。
淘寶指出，在台營運模式為跨境電商平台，台灣消費者透過淘寶提供的境外電商服務完成海外商品採購，本地履約服務商也在遵從適用法規的情況下提供履約服務，相關履約流程與資訊安全保障，皆取得用戶同意並符合國際標準要求。
淘寶說明，為進一步提升台灣消費者跨境購物體驗，2018年經台灣主管機關核准，成立在台合法運營的陸資公司「香港商淘寶國際產業有限公司台灣分公司」，得在台進行品牌行銷推廣業務，且每年皆向主管機關進行業務匯總報告，並配合各項指導要求。
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