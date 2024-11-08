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空氣品質不良季節自主減排 台泥蘇澳廠獲表揚

中央社／ 台北8日電

鼓勵企業在空氣品質不良期間積極減排，環境部今天表揚4家獲獎企業及10處工地，其中台泥蘇澳廠因在空氣品質不良季節自主減排大幅提升，獲得銀級獎。

環境部舉行「企業空污應變‧工地環保管理優良行動獎」頒獎典禮，環境部次長沈志修頒發獎座給4家獲獎企業及10處優良工地。

環境部表示，這次行動獎包括企業空污應變組及工地環保管理組兩大項，其中「企業空污應變優良行動獎」是針對企業在空品不良期間，自主配合強化減量應變作為進行評比，最終由台灣水泥股份有限公司蘇澳廠獲銀級獎。

環境部說，台泥蘇澳廠在民國111年至112年空品不良季節自主減排由3.02%調升至8.46%的成績，優於法規要求，並通過改善製程與增設空污防制設備，兼顧短期應變及長期改善作為，成為業界楷模。

「工地環保管理優良行動獎」則分為公共工程組和非公共工程組，公共工程組金級獎由南投「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫」獲獎，此工程主要施工機具都全新購置，有效減少施工機具的空污排放，為國內公共工程首例，同時也運用無人機與水霧車進行即時污染管制、提高植生綠美化、採低噪音及減碳施工法等，有效降低施工污染，值得肯定。

非公共工程組金級獎由「雲林縣虎尾鎮東仁安居社會住宅新建統包工程」獲獎，此工地取得銀級綠建築候選證書，並主動設計及推動AI智慧化管理系統，進行工安及污染防制監控，運用科技強化工地環保管理，值得其他工程仿效。

沈志修表示，獲獎的企業與工程，在污染防制的表現都優於現行法令，彰顯對社會責任的積極態度，尤其在運用AI智慧技術、無人機監控及自動化污染防制系統的創新做法，展示了科技與環保結合的無限潛力。

沈志修說，企業的優良環保行動力，除了在空品不良時協助維護空氣品質，更可積極減少施工過程中的污染排放，為綠色經濟和永續發展做出良好示範，環境部未來仍將持續扮演推動者，攜手企業運用智慧科技，共同面對空氣污染與環境挑戰，為未來的世代營造一個更美好的生活環境。

公共工程 環境部 空污

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