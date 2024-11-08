中火不拆燃煤機組爭議 台電三承諾、2032年檢討備用機組數

台中火力發電廠二期環評以保留6部燃煤機組作為緊急備用電力設施的方案，通過環評，沒有兌現「增一拆一」承諾，引發爭議，台電董事長曾文生8日表示，2031年第二期第一部燃氣機組開始商轉後重新檢討評估，2032年向環境部及環評會提出檢討報告，評估是否加拆燃煤發電機組。

行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝，以及曾文生8日都到台中火力發電廠視察。郭智輝在致詞時表示，為了要減空污、減煤，中火的發電量一直在減少，但需求端的用電量在增加，現在中火的發電量已比台中市的用電量還要少，台灣要邁向淨零，要有發展策略，一方面發展綠電，同時進行以氣代煤，先低碳再零碳，可務實地兼顧經濟發展的用電成長。

郭智輝表示，台中電廠保持現有的燃煤機組，作為緊急備用機組是一種風險管理的概念，投入防範未然的成本，以最小的代價得到最大的效益，策略並不是定下去就死的，是可依環境狀況滾動式檢討。

曾文生受訪提出三點承諾，一是台中市燃煤機組全部轉成燃氣機組會在2034年以前完成；二是台中目前有4部燃氣機組，燃煤量1200萬噸，只要新上一部機組，就可減煤300萬噸，這是明確的承諾，台電一定會做到；三是燃煤機組保留6組不拆做為緊急備用機組，除了平常測試外，只有遇到國安或天災等緊急狀況，否則不會開。

曾文生同時保證，2031年第一部機組商轉以後，2032年正式來檢討要留下多少備用機組，也滾動檢討所有的用電狀況，如果能夠減煤就盡量減煤，也會正式向環境部報告台電檢討的結果，做為環評結果的變更。