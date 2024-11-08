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卓榮泰視察中火 宣示2032年檢討6部燃煤備用機組存廢

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰8日視察中火電廠並宣布，中火將提前於2034年無煤供電，且2032年將重新評估6部緊急燃煤備用機組。不過，在視察途中也爆發地方議員不滿進而打斷卓榮泰發言，國民黨議員表示，不滿台電規劃未達「增1拆1」標準民進黨議員也起身對罵，現場吵成一團，僵持超過10分鐘。

依照台電換氣減煤規劃，未來台中電廠既有的10部燃煤機組，最終會有四部除役拆除，六部轉為緊急備用。卓榮泰今赴中火視察，台中藍綠議員都到場，藍營痛批中火「用中部人的肺發電」，一度杯葛卓榮泰上台發言。綠營高喊「我們要聽院長講話」，場面一度混亂。

被打斷發言後，卓榮泰也無奈的表示，如果不把話講完，也沒有聽議員們講，今天他就白來了。卓強調，中火二期環評通過保留6部燃煤機組備用2034年有6燃氣、6燃煤緊備，經過反覆推算後，到2032年有4部燃氣、4部燃煤運作、2部燃煤備用，再興建二期後續2部燃氣機組時，有機會檢討6部燃煤機組的存廢。

卓榮泰說，依據台電規劃，2034年就會有4部燃氣機組，保留6部燃煤機組作為國安緊急備用，他也希望達到「增一減一」的目標，感謝環評委員給予時間緩衝。

卓榮泰表示，要求台電中火2034年前完成以氣換煤，完全無煤發電，只有在國安天災，才會緊急啟用燃煤機組，屆時會第一時間通知地方政府，讓地方有所準備、市民了解，燃煤量會在目前1%容許量緊急備用；2032年啟動全盤全新檢討，加強與地方溝通討論，希望有新的計畫給台中市民。

卓榮泰 台電

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