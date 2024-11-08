為什麼美國大選後1年內台股表現會好？專家解答

群益投信統計自2000年以來，美國總統大選後台股後1月、後3月、後6月、後1年平均表現分別為3.33%、13.21%、18.37%、16.64%，表現不錯，但並非美國大選結果對台股有實質上的影響，反而是選舉結果對台股的影響通常有限，但因選後市場少了選舉這項不確定因素，往往有利於股市回升。

群益台灣精選高息基金經理人謝明志表示，台股盤勢在美國選舉後可望整理穩健向上格局。台灣企業獲利持續往上，中長期偏多趨勢。投資人後續密切關注新政府的政策走向，特別是涉及貿易、科技和稅收的政策。

群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，川普上台，受惠去中化等趨勢的產業個股持續有利，鼓勵美國能源自主，對能源產業也有利。在綠能方面，雖川普支持石化能源，但電動車、新能源為長期趨勢，短期或有壓力，但長期仍是看好的方向。

投資布局方面，陳沅易看好台積電概念族群、AI伺服器&零組件、PMIC龍頭、比特幣相關資產,光通訊、製鞋等，這些領域在未來具有強勁的增長潛力，相關公司具有穩健的基本面支持，能在市場波動中提供相對穩定的報酬。