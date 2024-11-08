美國總統大選後 大盤漲勢佳 法人：趁勢布局台股基金ETF

美國總統大選底定，目前選舉結果與市場選前預期一致，短期不確定因素消失，共和黨同時拿到白宮和國會兩院的入場券，共和黨完全執政，市場法人表示，根據過去歷史數據統計，共和黨全拿有利股市表現，對台股而言，2000年來美國總統大選後台股平均表現佳，投資人可趁機把握台股基金或台股ETF投資契機。

群益投信表示，統計2000年以來美國總統大選後台股後1月、後3月、後6月、後1年平均表現分別為3.33%、13.21%、18.37%、16.64%，漲勢相當亮眼，進一步來看，川普當選後主要觀察其之後是否如選前宣稱政策作法。

群益投信認為，整體而言，去全球化已成顯學，美國企業要去中化，中國企業要去美化，在全球供應鏈擁有相當優勢的台灣，自然變成大家要搶的對象，對台灣企業有利，且台灣企業多半已完成中國以外的產能布局，可彈性因應各種關稅變動。其實選舉結果對台股的影響通常有限，選後市場往往會回升。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股盤勢在美國選舉後可望整理穩健向上格局。台灣企業獲利持續往上，無礙中長期偏多趨勢。後續將密切關注新政府的政策走向，特別是涉及貿易、科技和稅收的政策。

謝明志指出，今年來金融環境受降息、地緣政治風險、美國總統大選等眾多因素影響瞬息變化，在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，為投資組合帶來穩定的收益，深受投資人喜愛，投資人可留意台股高息ETF相關投資契機。

群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，川普上台，受惠去中化等趨勢的產業個股持續有利，而鼓勵美國能源自主，對能源產業也有利。在綠能方面，雖川普支持石化能源，但電動車、新能源為長期趨勢，短期或有壓力，但長期仍是看好的方向。

陳沅易指出，投資布局上，看好台積電概念族群、AI伺服器&零組件、PMIC龍頭、比特幣相關資產、光通訊、製鞋等，這些領域在未來具有強勁的增長潛力，相關公司具有穩健的基本面支持，能在市場波動中提供相對穩定的報酬。