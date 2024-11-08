快訊

Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率

聽新聞
0:00 / 0:00

雲豹炒股？ 經長：放消息後股價就翻倍

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

經濟部長郭智輝昨加碼批雲豹能源，他表示，自雲豹六月廿一日公布「輝達綠電一百億度合約」消息後，股票就開始漲，漲了一倍，「根據報紙所寫，就是雲豹講的，他講了一百億度，所以雲豹股價就漲」，「你認為到底是怎麼判斷，我想大家都可以了解。」

根據六月廿一日報導，雲豹能源發言人張建偉表示，輝達近期已接觸國內三大太陽能光電廠，將釋出百億度綠電合約，雲豹能源身為全台最大綠電供應商，不會缺席輝達綠電商機。

雲豹能源六月廿日股價一五二點五元，七月廿二日股價衝高至三百卅元，八月上旬大幅回檔至二百元左右，十月底股價已見跌破二百元，昨收一九四．五元。

郭智輝六日表示，經濟部跟雲豹只有一個關係，它是向經濟部登記的公司，但不是經濟部所屬的公司，也不是經濟部支持的公司，雲豹是為了炒股票，而講了很多不應該講的東西。

雲豹聲明指出，為維護公司聲譽與股東權益，避免不實謠言誤導投資大眾而影響股價，特此澄清絕無透過炒作股票作為企業獲利工具，主管機關行政院金管會可詳察，絕無炒股情事，對此番說法表達沉痛與遺憾。

針對雲豹聲明澄清不實謠言，郭智輝說，「不實謠言就是很奇怪了，這個有證明，報紙上面登的，他講了這個話讓股價上漲，是不是，大家可以評論。」

經濟部 綠電 雲豹能源

延伸閱讀

【重磅快評】打包台積電 卓內閣當關川普莫敵？

郭智輝控雲豹能源炒股？金管會：股市本就設有監視制度

川普提高關稅台不受影響？ 王鴻薇：郭智輝說瞎話

郭智輝倡海外輸電回台 王鴻薇：經部不背書

相關新聞

中火二期爭議 民團批減碳打假球

中火二期通過環評，民間團體與學者昨天再度痛批，台灣過度依賴天然氣，已經達到聯合國政府間氣候變遷專門委員會（ＩＰＣＣ）暖化...

雲豹炒股？ 經長：放消息後股價就翻倍

經濟部長郭智輝昨加碼批雲豹能源，他表示，自雲豹六月廿一日公布「輝達綠電一百億度合約」消息後，股票就開始漲，漲了一倍，「根...

上任加關稅？ 童子賢：川普會調整政策

川普當選美國總統，選前點名可能對墨西哥、越南銷美國市場產品加徵關稅，由於和碩在墨西哥也有生產據點，昨日董事長童子賢表示，...

大林蒲遷村前 環團要求撤七接環評

中油提出高雄「洲際液化天然氣接收站」（七接）計畫，案子也進到環境部環評審議，環團認為大林蒲居民在遷村前，還可能因天然氣的...

童子賢：世界的道路會更顛簸 需要更多溝通確保善意、避免風險

川普將再度成為美國總統，對半導體產業可能帶來影響。和碩董事長童子賢昨（7）日預言，台灣在半導體累積的實力不是一夕成就，也...

林信義出席APEC三大任務 傳達台灣重要主張

2024「亞太經濟合作經濟領袖會議」（AELM）將登場，總統府昨（7）日舉行代表團行前記者會，今年由總統府資政、台杉投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。