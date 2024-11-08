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上任加關稅？ 童子賢：川普會調整政策

聯合報／ 記者吳凱中／台北報導

川普當選美國總統，選前點名可能對墨西哥、越南銷美國市場產品加徵關稅，由於和碩在墨西哥也有生產據點，昨日董事長童子賢表示，川普口號有矛盾，相信會調整政策，像和碩去墨西哥設廠就是為了服務特斯拉，但現在川普身邊最信任的就是特斯拉執行長馬斯克，這樣不是充滿矛盾。

近年美中貿易戰、科技戰地緣政治背景下，為降低美國可能加徵的關稅，台商不得不加速布局越南、墨西哥，並在當地設廠。但川普先前不滿越、美貿易不平衡，又對製造業如車廠搬往墨西哥設廠更大表不滿，揚言勝選後，要調高從墨西哥進口關稅，台商應對貿易戰兩大生產基地都面臨新關稅危機。

對此，童子賢開玩笑形容，「被川普點完名後，我們只好搬到火星去了。」

童子賢認為，川普加徵關稅，但最後可能的結果，就是美國物價又再度上漲，看起來好像是懲罰廠商，但其實變相懲罰美國消費者跟一般民眾，而若美國物價高漲，川普的支持度就會往下。

童子賢說，川普競選講了很多激情的話，但很多都互相矛盾，目前來看，未來全球貿易道路會比較顛簸，像馬斯克是做電動車的，但他現在又跟川普很好，可是川普又反對綠能及電動車，難道馬斯克會心甘情願擁護川普，把自己電動車生意斷掉嗎？

他說，回顧過往，美國前總統尼克森在選舉時，是高喊反共的口號而當選的，但他在執政期間內，卻是率先打破僵局，打破當時美國與中國的外交冰凍期，也就是說，他選舉的時候口號跟他後面的執政行為並不一致。

童子賢表示，目前為止感受到川普選舉時要討好不同地區的選民，因此喊出很多選舉口號，「很多讓你感覺非常刺激，像坐雲霄飛車一樣，比如說誰誰誰偷走了我們的晶片的生意之類的，讓你覺得忐忑不安。」

他強調，選舉口號終究只是口號，要如何一夜之間結束戰爭？一夜之間提高關稅到百分之六十？又如何一夜之間把被人家偷走的晶片搶回來？其實都有很大的困難。

童子賢表示，川普有個可愛的地方叫做彈性很大，如現在川普副總統搭檔是范斯，四年前范斯是批評川普的，但四年後卻成為他的副總統，不要覺得候選人是一成不變。

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