大林蒲遷村前 環團要求撤七接環評

中油提出高雄「洲際液化天然氣接收站」（七接）計畫，案子也進到環境部環評審議，環團認為大林蒲居民在遷村前，還可能因天然氣的空汙再受威脅，要求高雄市長陳其邁正視，也要求環境部撤回七接環評。

南部反空汙大聯盟總召、大林蒲居民洪秀菊表示，高雄空汙一年比一年嚴重，陳其邁承諾的改善空汙優先，卻跳票再跳票，高雄興達電廠、大林電廠燃煤發電量未減卻要增加燃氣量，現在又要興建七接在大林蒲。

高雄人肺癌年增率高於北部十五倍，大林蒲人因汙染嚴重到要遷村，為何在遷村前又要新建七接？根據美國綠色和平公布的健康風險報告指出，美國液化天然氣出口的接收站擴張造成每年損失近十億美元健康成本，顯見七接的汙染對大林蒲人的健康威脅被低估。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英表示，七接環評還在進行，但為何接收站的管線已經提前鋪滿大林蒲土地上，連鄰近的邦坑、鳳鼻頭也出現滿滿的地下管線，質疑有違法偷跑搶建之嫌，希望環境部在大林蒲空汙難民遷村以前撤回七接環評。

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文表示，天然氣只是過渡能源不該無限制擴大，日前總統賴清德在氣候變遷對策會議提到深度節能，經濟部更是信誓旦旦的說二○二七年可以節電二○六億度電，這種片面的胡亂吹噓是賴政府向來的詐騙手法。

環境部表示，大林浦遷村主要是因過去煉油廠、鋼鐵業等汙染，以及新材料循環產業園區申請計畫有關，民眾擔憂七接與天然氣等相關議題會再持續了解，也強調環境部會按照法定程序嚴格審查。