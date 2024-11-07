林信義出席APEC三大任務 傳達台灣重要主張

2024「亞太經濟合作經濟領袖會議」（AELM）將登場，總統府昨（7）日舉行代表團行前記者會，今年由總統府資政、台杉投資董事長林信義擔任領袖代表，賴清德總統交付三大任務，傳達台灣重要主張。

第一，是台灣積極貢獻國際社會；第二是台灣支持更公平、更具包容性的國際貿易秩序；第三是台灣願意促進與其他經濟體之間的數位貿易發展。

賴總統昨日召開記者會，並宣布此次代表團成員，包括行政院政委兼國發會主委劉鏡清、行政院政委楊珍妮、國安會副秘書長徐斯儉等政府官員，另也有三位來自企業界的ABAC代表，包含宏碁（2353）董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨、廣達電腦技術長張嘉淵等。

AELM將於今年11月15日至16日在秘魯利馬舉行，林信義除參加經濟領袖會議外，也將偕同三位ABAC代表與來自APEC各經濟體的企業代表對話，就區域經濟發展等議題廣泛交換意見。另外，主辦單位將於11月14日召開「APEC雙部長年會」，則由劉鏡清、楊珍妮率團出席。

賴總統交付代表團三大重要任務。首先，台灣積極貢獻國際社會，希望代表團廣為宣傳台灣對APEC的正面貢獻，尤其要讓各經濟體，清楚了解台灣歷年來，在AI、數位醫療等領域的發展成果與貢獻，台灣也將持續做出貢獻。

第二，台灣支持更公平、更具包容性的國際貿易秩序。尤其是APEC長期關注全球自由貿易發展，包括對於弱勢團體權益的影響，還有各國遭受不公平貿易之苦的現象，台灣願意和APEC夥伴攜手打造一個更公平、更具包容性的國際貿易秩序。

第三，台灣願意促進與其他經濟體間的數位貿易發展，在當今經濟體之間，數位貿易已成為整體貿易重要的一環，而台灣也有信心，能夠以數位能力促進全球經濟發展，期盼能夠把握機會，與其他經濟體代表進行交流，展現出台灣有能力，也有強烈意願與其他經濟體之間，促進數位貿易以及展開相關合作。

林信義對於賴總統交付任務與叮嚀表示，一定會全力以赴，不負國人期待，在會中也將分享台灣在提升中小企業、婦女、原住民及經濟弱勢族群的經濟賦權經驗，也會分享農業科技減少糧食損失跟浪費，以及在淨零轉型的作為，如何利用具有優勢的數位科技貢獻APEC，促進亞太地區發展出更公平、更具包容性及永續性的經濟成長，為區域發展增添正面動能。