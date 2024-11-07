快訊

Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率

林信義出席APEC三大任務 傳達台灣重要主張

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
2024年APEC經濟領袖會議將登場，賴清德總統（左）昨日介紹APEC代表總統府資政林信義。記者許正宏／攝影
2024年APEC經濟領袖會議將登場，賴清德總統（左）昨日介紹APEC代表總統府資政林信義。記者許正宏／攝影

2024「亞太經濟合作經濟領袖會議」（AELM）將登場，總統府昨（7）日舉行代表團行前記者會，今年由總統府資政、台杉投資董事長林信義擔任領袖代表，賴清德總統交付三大任務，傳達台灣重要主張。

第一，是台灣積極貢獻國際社會；第二是台灣支持更公平、更具包容性的國際貿易秩序；第三是台灣願意促進與其他經濟體之間的數位貿易發展。

賴總統昨日召開記者會，並宣布此次代表團成員，包括行政院政委兼國發會主委劉鏡清、行政院政委楊珍妮、國安會副秘書長徐斯儉等政府官員，另也有三位來自企業界的ABAC代表，包含宏碁（2353）董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨、廣達電腦技術長張嘉淵等。

AELM將於今年11月15日至16日在秘魯利馬舉行，林信義除參加經濟領袖會議外，也將偕同三位ABAC代表與來自APEC各經濟體的企業代表對話，就區域經濟發展等議題廣泛交換意見。另外，主辦單位將於11月14日召開「APEC雙部長年會」，則由劉鏡清、楊珍妮率團出席。

賴總統交付代表團三大重要任務。首先，台灣積極貢獻國際社會，希望代表團廣為宣傳台灣對APEC的正面貢獻，尤其要讓各經濟體，清楚了解台灣歷年來，在AI、數位醫療等領域的發展成果與貢獻，台灣也將持續做出貢獻。

第二，台灣支持更公平、更具包容性的國際貿易秩序。尤其是APEC長期關注全球自由貿易發展，包括對於弱勢團體權益的影響，還有各國遭受不公平貿易之苦的現象，台灣願意和APEC夥伴攜手打造一個更公平、更具包容性的國際貿易秩序。

第三，台灣願意促進與其他經濟體間的數位貿易發展，在當今經濟體之間，數位貿易已成為整體貿易重要的一環，而台灣也有信心，能夠以數位能力促進全球經濟發展，期盼能夠把握機會，與其他經濟體代表進行交流，展現出台灣有能力，也有強烈意願與其他經濟體之間，促進數位貿易以及展開相關合作。

林信義對於賴總統交付任務與叮嚀表示，一定會全力以赴，不負國人期待，在會中也將分享台灣在提升中小企業、婦女、原住民及經濟弱勢族群的經濟賦權經驗，也會分享農業科技減少糧食損失跟浪費，以及在淨零轉型的作為，如何利用具有優勢的數位科技貢獻APEC，促進亞太地區發展出更公平、更具包容性及永續性的經濟成長，為區域發展增添正面動能。

APEC 林信義 經濟發展

延伸閱讀

助中小企業開拓海外市場 國發會擬推產業控股公司

【重磅快評】打包台積電 卓內閣當關川普莫敵？

APEC領袖代表 林信義：展現台灣是可信賴成員

影／介紹APEC代表團成員 賴清德總統交辦3任務

相關新聞

中火二期爭議 民團批減碳打假球

中火二期通過環評，民間團體與學者昨天再度痛批，台灣過度依賴天然氣，已經達到聯合國政府間氣候變遷專門委員會（ＩＰＣＣ）暖化...

雲豹炒股？ 經長：放消息後股價就翻倍

經濟部長郭智輝昨加碼批雲豹能源，他表示，自雲豹六月廿一日公布「輝達綠電一百億度合約」消息後，股票就開始漲，漲了一倍，「根...

上任加關稅？ 童子賢：川普會調整政策

川普當選美國總統，選前點名可能對墨西哥、越南銷美國市場產品加徵關稅，由於和碩在墨西哥也有生產據點，昨日董事長童子賢表示，...

大林蒲遷村前 環團要求撤七接環評

中油提出高雄「洲際液化天然氣接收站」（七接）計畫，案子也進到環境部環評審議，環團認為大林蒲居民在遷村前，還可能因天然氣的...

童子賢：世界的道路會更顛簸 需要更多溝通確保善意、避免風險

川普將再度成為美國總統，對半導體產業可能帶來影響。和碩董事長童子賢昨（7）日預言，台灣在半導體累積的實力不是一夕成就，也...

林信義出席APEC三大任務 傳達台灣重要主張

2024「亞太經濟合作經濟領袖會議」（AELM）將登場，總統府昨（7）日舉行代表團行前記者會，今年由總統府資政、台杉投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。