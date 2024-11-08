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中火二期爭議 民團批減碳打假球

聯合報／ 記者李柏澔陳儷方／台北報導
台電台中火力發電廠。圖／聯合報系資料照片
台電台中火力發電廠。圖／聯合報系資料照片

中火二期通過環評，民間團體與學者昨天再度痛批，台灣過度依賴天然氣，已經達到聯合國政府間氣候變遷專門委員會（ＩＰＣＣ）暖化趨勢評估的最糟失控情境，政府減碳根本在打假球。行政院長卓榮泰今天將前往中火視察，和地方溝通。

民間團體昨天於立法院召開記者會，中研院歐美所研究員盧倩儀表示，根據康乃爾大學最新研究發現，把天然氣從開採、生產、儲存、液化、載運、再氣化等的整個生命周期計算進去，天然氣的二氧化碳排放比燃煤會高出百分之廿八到四十六。

天然氣的主要成分是甲烷，甲烷的鎖熱效果是二氧化碳的八十六倍到兩百倍左右。據ＩＰＣＣ最近報告顯示，如果要將全球升溫控制在攝氏兩度以內，大氣中的甲烷濃度在二○二○年以前就要下降，台灣至今持續增氣讓甲烷增排，等於是ＩＰＣＣ暖化趨勢評估的最糟失控情境。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳質疑，中火二期燃氣開發計畫在二期完工後的溫室氣體足跡，約是目前中火煤電廠的一點七倍，減碳打假球。守護外木山行動小組召集人王醒之說，台灣對天然氣發電的過度依賴無疑是飲鴆止渴，也暴露卓揆日前公布二○三○綠能百分之卅仍如空中樓閣。

行政院長卓榮泰八日將前往中火視察。經濟部認為，若不同意見一直爭論不休，不利於中火燃煤換燃氣的期程，若換氣順利，台中市可望提早一年達成無煤城市的目標。

經濟部官員表示，燃煤機組的保留是安全議題，萬一遇到重大危難或天災，保留燃煤機組不拆等於是多買個保險，實際上不會用到，若有用到那應該是遇到更嚴重的事情；在淨零的全球潮流下，十年後還要再用到燃煤機組的機率很低，且從興達一、二號機除役後的例子來看，即使保留不拆也真的用不太到。

環境部重申，整個環評審議過程已充分踐行各方陳述意見程序，環評委員會秉持專業審查後作成通過環評審查決議，確保環境保護優先，考量增氣減煤、能源需求與國家安全原則下達成最大共識。

中火 暖化 環評

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